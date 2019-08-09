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  • Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo ile Münih'te görüşme

haberleri: ile Münih'te görüşme

'de Başkan ve Sportif Direktör Damien Comolli, transferi için futbolcuyla Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 09:56
Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo ile Münih'te görüşme

'de Başkan ve Sportif Direktör Damien Comolli, transferi için futbolcuyla Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo ile Münih'te görüşme

çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdüren 'de önemli detaylar ortaya çıktı.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo ile Münih'te görüşme

30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya Münih'te AUDI Cup'a katılan sarı-lacivertlilerde başkan ve sportif direktör Damien Comolli, çok önemli hamlelerde bulundu.

Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo ile Münih'te görüşme

Takım ile beraber Almanya'da olan Koç ve Comolli, orta sahada '6' numara için ısrarla istenen ile Münih'te bir araya geldi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo ile Münih'te görüşme

Edinilen bilgiye göre, ile Comolli'nin Gustavo'ya şartlarını anlattığı bildirildi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo ile Münih'te görüşme

Koç ve Comolli'nin şu an itibariyle oyuncu satmadan yapmanın zor olduğunu, kendisinin bonservisini karşılamak adına böyle bir hamle yapacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo ile Münih'te görüşme

Marsilya tarafından 6 ila 9 milyon euro arası bir bonservis düşünülen Brezilyalı orta sahaya tüm bu detaylar aktarıldı.

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