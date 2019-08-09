Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo ile Münih'te görüşme

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, Luiz Gustavo transferi için futbolcuyla Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, Luiz Gustavo transferi için futbolcuyla Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... Transfer çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdüren Fenerbahçe'de önemli detaylar ortaya çıktı. 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya Münih'te AUDI Cup'a katılan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, çok önemli hamlelerde bulundu. Takım ile beraber Almanya'da olan Koç ve Comolli, orta sahada '6' numara için ısrarla istenen Luiz Gustavo ile Münih'te bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Koç ile Comolli'nin Gustavo'ya transfer şartlarını anlattığı bildirildi. Koç ve Comolli'nin şu an itibariyle oyuncu satmadan transfer yapmanın zor olduğunu, kendisinin bonservisini karşılamak adına böyle bir hamle yapacaklarını söyledikleri öğrenildi. Marsilya tarafından 6 ila 9 milyon euro arası bir bonservis düşünülen Brezilyalı orta sahaya tüm bu detaylar aktarıldı.