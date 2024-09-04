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Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:08

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2024-2025: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'u ağırlayacak. Avrupa kupalarında yoluna devam eden Jose Mourinho'nun öğrencileri lig aşamasında Union SG, Twente, Manchester United, Az Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler puan sıralamasını ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katılmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2024-2025: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin maç fikstürü belli oldu. Sarı lacivertliler ilk maçında Union Saint Gilloise'yi taraftarı önünde ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman? Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylı program…

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2024-2025: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Union - Saint Gilloise takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe - Union SG karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2024-2025: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA
26 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE

2. HAFTA
3 EKİM PERŞEMBE
22.00 TWENTE - FENERBAHÇE

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2024-2025: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3. HAFTA
24 EKİM PERŞEMBE
22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

4. HAFTA
7 KASIM PERŞEMBE
23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2024-2025: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5. HAFTA
28 KASIM PERŞEMBE
23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

6. HAFTA
11 ARALIK ÇARŞAMBA
18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

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