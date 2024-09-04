FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2024-2025: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin maç fikstürü belli oldu. Sarı lacivertliler ilk maçında Union Saint Gilloise'yi taraftarı önünde ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman? Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylı program…