Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
10:08
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2024-2025: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'u ağırlayacak. Avrupa kupalarında yoluna devam eden Jose Mourinho'nun öğrencileri lig aşamasında Union SG, Twente, Manchester United, Az Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler puan sıralamasını ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katılmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…