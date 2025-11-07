Giriş Tarihi: 07.11.2025 08:28
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU: Fenerbahçe Avrupa'da kaçıncı sırada, kaç puanı var?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi performansı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Grubun ilk maçında Dinamo Zagreb'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti. Taraftarlar şimdi Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında puan durumunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?