FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU: Fenerbahçe Avrupa’da kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Giriş Tarihi: 07.11.2025 08:28

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi performansı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Grubun ilk maçında Dinamo Zagreb'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti. Taraftarlar şimdi Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında puan durumunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki maçlarının ardından iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son haftalarda toparlanan sarı-lacivertliler, aldığı sonuçlarla puan tablosundaki konumunu güçlendirdi. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaç puanı var ve grupta kaçıncı sırada bulunuyor?

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR, KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçın ardından 7 puan topladı. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip birçok takım arasında averaj farkıyla 15. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

