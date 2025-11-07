Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.11.2025 00:03

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU: Viktoria Plze maçı ardından Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi performansı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Grubun ilk maçında Dinamo Zagreb'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti. Taraftarlar şimdi Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında puan durumunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki maçlarının ardından iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son haftalarda toparlanan sarı-lacivertliler, aldığı sonuçlarla puan tablosundaki konumunu güçlendirdi. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaç puanı var ve grupta kaçıncı sırada bulunuyor?

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR, KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçın ardından 6 puan topladı. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip birçok takım arasında averaj farkıyla 14. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

  1. Midtjylland – 9 puan
  2. Braga – 9 puan
  3. Lyon – 9 puan
  4. Dinamo Zagreb – 7 puan
  5. Viktoria Plzen – 7 puan
  6. Freiburg – 7 puan
  7. Ferencvaros – 7 puan
  8. Brann – 6 puan
  9. Celta Vigo – 6 puan
  10. Aston Villa – 6 puan
  11. Lille – 6 puan
  12. Go Ahead Eagles – 6 puan
  13. Young Boys – 6 puan
  14. FENERBAHÇE – 6 PUAN
  15. FC Porto – 6 puan
