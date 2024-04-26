Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları hangisi? Süper Lig’de son 5 hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı…

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan maçlar tamamlandı. Gözler 34. Hafta maçlarına çevrildi. Süper Lig'in bitmesine son 5 hafta kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya yarış devam ediyor. İki ezeli rakip arasında bulunan puan farkı kapanacak mı kalan maçların tamamlanmasıyla belli olacak. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları hangisi?