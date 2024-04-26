Giriş Tarihi: 26.04.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
13:55
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları hangisi? Süper Lig’de son 5 hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı…
Trendyol Süper Lig'in tamamlanmasına 5 hafta kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip 90 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 86 puanla rakibini geriden takip ediyor. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları hangisi? İşte, Süper Lig'de son 5 hafta!