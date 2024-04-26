Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları hangisi? Süper Lig’de son 5 hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 13:55

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları hangisi? Süper Lig’de son 5 hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı…

Trendyol Süper Lig'in tamamlanmasına 5 hafta kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip 90 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 86 puanla rakibini geriden takip ediyor. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları hangisi? İşte, Süper Lig'de son 5 hafta!

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları hangisi? Süper Lig’de son 5 hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı…

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan maçlar tamamlandı. Gözler 34. Hafta maçlarına çevrildi. Süper Lig'in bitmesine son 5 hafta kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya yarış devam ediyor. İki ezeli rakip arasında bulunan puan farkı kapanacak mı kalan maçların tamamlanmasıyla belli olacak. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları hangisi?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları hangisi? Süper Lig’de son 5 hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı…

SÜPER LİG'DE SON 5 HAFTA!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonun belli olmasına 5 hafta kaldı. Galatasaray 37. haftada kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Final niteliği taşıması beklenen dev derbi öncesinde iki takımın kalan maçları şu şekilde:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları hangisi? Süper Lig’de son 5 hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı…

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI HANGİSİ?

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (90 PUAN)

- Adana Demirspor (D)

- EMS Yapı Sivasspor

- VavaCars Fatih Karagümrük (D)

- Fenerbahçe

- TÜMOSAN Konyaspor (D)

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları hangisi? Süper Lig’de son 5 hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı…

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (86 PUAN)

- Beşiktaş

- TÜMOSAN Konyaspor (D)

- Mondihome Kayserispor

- Galatasaray (D)

- İstanbulspor

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları hangisi? Süper Lig’de son 5 hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı…
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA