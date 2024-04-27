Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?

AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI, TEPKİ GÖSTERDİ

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da oyunu kullandı. Camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, daha sonra Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat ile görüşme yaptı.

Tokat'ın adaylığını açıkladığı gün, "İlk icraatlarımdan biri Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanımızı barıştırmak olacak. Umuyorum onlar da bu davetime icabet edecekler" sözünü kendisine hatırlatan Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" dedi.