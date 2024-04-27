Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?

Giriş Tarihi: 27.04.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
16:11
Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkan adayları ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Üyeler, yeni başkanı seçmek için sandığa gitti. Peki; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu? İşte Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı son dakika gelişmeleri…