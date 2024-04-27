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Haberler Galeri Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 16:11

Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkan adayları ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Üyeler, yeni başkanı seçmek için sandığa gitti. Peki; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu? İşte Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı son dakika gelişmeleri…

Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu son dakika yanıt buldu. Fenerbahçe'de Seçimli Yüksek Divan Kurulu bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. genel kurula, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu başkan adayları ve divan kurulu üyeleri katıldı. Peki, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkan adayları…

Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?

FENERBAHÇE'DE YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİM HEYECANI!

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 10:00'da Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.

Burada yapılan seçimle birlikte Yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı belirlenecek.

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Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?

3 İSİM ADAY

2022 yılındaki seçimde başkanlığı devralan Uğur Dündar, bugün koltuğundan ayrılacak.

Genel kurulda Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat, Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı olmak için yarışıyor.

Gündem maddelerinin ardından aday olan isimler toplantıda birer konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra oy verme işlemine geçildi.

Divan üyeleri soy isimlerinin yazılı olduğu sandıkta oylarını kullanmak için sıraya girdi.

Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?

AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI, TEPKİ GÖSTERDİ

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da oyunu kullandı. Camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, daha sonra Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat ile görüşme yaptı.

Tokat'ın adaylığını açıkladığı gün, "İlk icraatlarımdan biri Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanımızı barıştırmak olacak. Umuyorum onlar da bu davetime icabet edecekler" sözünü kendisine hatırlatan Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" dedi.

Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?

ALİ KOÇ OYUNU KULLANDI

Toplantıya katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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