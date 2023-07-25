Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans ligi elemeleri Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusuna yanıtlar aranıyor. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turu mücadelesinde ilk karşılaşma Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramakta. Transferlerine devam eden sarı lacivertli ekip, Konferans Ligi'nin favorileri arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? İşte detaylar