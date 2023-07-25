Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans ligi elemeleri Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları gündemdeki yerini almış durumda. 26 Temmuzda oynanacak maç, Kadıköy'de oynanacak. Rövanş mücadelesi 1 Ağustos 2023 saat 20.30'da oynanacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesi, Türkiye UEFA ülke puanı için önem arz ediyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar