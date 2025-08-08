Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'de 1 transfer 1 veda! Feyenoord maçı sonrası sürpriz...
Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:28

Fenerbahçe'de 1 transfer 1 veda! Feyenoord maçı sonrası sürpriz...

Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçı Avrupa nedeniyle ertelenen Fenerbahçe, odağını Hollanda temsilcisini ağırlayacağı rövanş maçına çevirdi. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun ayrılığı gündeme geldi. Mourinho'nun kadroda düşünmediği isme Rusya'dan teklif geldi. Öte yandan Alman basını, orta saha arayışında olan Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'un yıldızını yazdı. İşte haberin detayları…

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu'nda Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Rövanş hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transferde görüşmelerini sıklaştırdı.

Birçok bölgeye transfer yapacak olan yönetim, başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere çok sayıda isimle görüşerek kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Şu ana dek 5 oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de hem gelecek hem de kadrodan ayrılacak futbolcular merak ediliyor.

DJIKU RUSYA YOLCUSU

Fotomaç'ta yer alan habere göre, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon kadroda düşünmediği Djiku, Rusya'ya transfer olabilir.

GEDSON SONRASI YENİ HAMLE

Ganalı stoperi isteyen takımın, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de kadrosuna katan Spartak Moskova olduğu ifade edildi.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Rus ekibinin Alexander Djiku transfer için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu belirtildi.

38 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 38 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2629 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

MARCEL SABITZER ÖNERİLDİ

Öte yandan Fanatik'te yer alan habere göre ise orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Dortmund'un yıldızı Marcel Sabitzer önerildi.

ALMAN DEVİ AYRILIĞA SICAK

Haberde, transfer bütçesi için oyuncu satması gereken Alman devinin 31 yaşındaki futbolcu için tekliflere açık olduğu ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Alman ekibinin formasını 43 maçta terleten İsviçreli futbolcu, 2801 dakika süre aldı ve 1 gol katkısı verdi.

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Dortmund ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sabitzer'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.