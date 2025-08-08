Giriş Tarihi: 08.08.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
11:28
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 veda! Feyenoord maçı sonrası sürpriz...
Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçı Avrupa nedeniyle ertelenen Fenerbahçe, odağını Hollanda temsilcisini ağırlayacağı rövanş maçına çevirdi. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun ayrılığı gündeme geldi. Mourinho'nun kadroda düşünmediği isme Rusya'dan teklif geldi. Öte yandan Alman basını, orta saha arayışında olan Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'un yıldızını yazdı. İşte haberin detayları…