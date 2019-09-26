Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Fenerbahçe'de Galatasaray maçının 11'i şekilleniyor

'de maçının 11'i şekilleniyor

'de derbisi öncesinde kadro şekillenmeye başladı. Teknik Direktör 'ın sarı-kırmızılı ekiple oynanacak maçta bir önceki maça göre önemli bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 26.09.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 13:00
Fenerbahçe'de Galatasaray maçının 11'i şekilleniyor

, derbisinin hazırlıklarını yaptığı neşeli antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçının 11'i şekilleniyor

Teknik direktör yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'de Galatasaray maçının 11'i şekilleniyor

Basına 25 dakikalık ilk bölümü açık olarak gerçekleştiren idman daha sonra topla çalışma ile devam etti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçının 11'i şekilleniyor

Fenerbahçeli futbolcular basına açık olan bölümünde ise ikili koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçının 11'i şekilleniyor

'nin derbi hazırlıklarını sportif direktör Damien Comolli ile idari menajer Volkan Ballı da takip etti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçının 11'i şekilleniyor

Sarı-lacivertli ekipte Emre Belözoğlu özel, Moses bireysel çalışırken Rodrigues'in ise tedavisi devam etti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçının 11'i şekilleniyor

, derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.

BİZE ULAŞIN