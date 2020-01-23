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'de 'dan 2 yıldız gündemde...

Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'la geçen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Hes Kablo Kayserispor'u da 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Ligin ikinci yarısına galibiyetlerle başlayan Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda mutlu sona ulaşabilmek. Bu nedenle Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Harcama limiti nedeniyle kadrosuna sadece Falette'yi katan sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya lisans çıkartamadı. Fenerbahçe bu problemin aşılması halinde transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe için gündeme İtalya'dan 2 isim de gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri ve detayları...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 14:38
Fenerbahçe'de İtalya'dan 2 yıldız gündemde...

, 'in 18'inci haftasında deplasmanda FK ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada rakibini Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler 'nda ise 0-0'ın rövanşında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenerek kupanın dışına itmişti.

Fenerbahçe'de İtalya'dan 2 yıldız gündemde...

'in aldığı galibiyetlerle başlayan Fenerbahçe çalşmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan yaptığı açıklamada, borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi 'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili 'na başvuracaklarını açıklamıştı.

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Fenerbahçe'de İtalya'dan 2 yıldız gündemde...

'ndan olumlu bir rapo çıktığı takdirde 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak 'de transferlerinde peş peşe açıklanaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi ise edilen Falette'ye lisans çıkartılması...

Fenerbahçe'de İtalya'dan 2 yıldız gündemde...

27 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkartılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertliler, eksik mevkilere yapılacak bir kaç nokta isimle transferi noktalamayı planlıyor. Bu nedenle çalışmalarına devam eden 'de eksik bölgeler için isimlerde belirlenmiş durumda...

Fenerbahçe'de İtalya'dan 2 yıldız gündemde...

İTALYA'DAN 2 İSİM GÜNDEMDE

'nin transferdeki ilk hedeflerinden biri A Ligi ekiplerinden Inter forması giyen sol kanat oyuncusu ...

Fenerbahçe'de İtalya'dan 2 yıldız gündemde...

Ajansspor'un haberine göre; 'ın yerini doldurmak isteyen sarı lacivertli ekibin, Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'ya teklif götüreceği öğrenildi. İtalyan oyuncu bu sezon 3 maçta forma giydi. Dimarco'nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2023 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de İtalya'dan 2 yıldız gündemde...

Öte yandan , A Ligi ekiplerinden Cagliari forması giyen orta saha oyuncusu Luca Cigarini ile de ilgileniyor.

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