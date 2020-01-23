Fenerbahçe'de İtalya'dan 2 yıldız gündemde...

Süper Lig'in ikinci yarısına aldığı galibiyetlerle başlayan Fenerbahçe transfer çalşmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada, borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıklamıştı.