Fenerbahçe'de İtalya'dan 2 yıldız gündemde...

Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'la geçen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Hes Kablo Kayserispor'u da 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Ligin ikinci yarısına galibiyetlerle başlayan Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda mutlu sona ulaşabilmek. Bu nedenle Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Harcama limiti nedeniyle kadrosuna sadece Falette'yi katan sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya lisans çıkartamadı. Fenerbahçe bu problemin aşılması halinde transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe için gündeme İtalya'dan 2 isim de gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri ve detayları...