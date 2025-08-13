Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...
Giriş Tarihi: 13.08.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 07:42

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u saf dışı bırakarak play-off biletini cebine koyan Fenerbahçe, Benfica'nın rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, zorlu eşleşme öncesinde ise kadrosuna takviye yapma arzusunda. Yine Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için yoğun mesai harcayan Kanarya adına flaş bir gelişme meydana geldi. İşte transferdeki çarpıcı Şampiyonlar Ligi detayı...

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında evinde Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off etabına yükseldi.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

27 YIL SONRA BİR İLK

Sarı-lacivertliler, Brown, Duran, Fred, Nesyri ve Talisca'nın golleriyle galibiyete uzanırken, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Kanarya, play-off turunda ise Nice'yi eleyen Portekiz devi Benfica ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

TRANSFER VAKTİ

Fenerbahçe cephesinde zorlu eşleşme öncesinde ise gözler takıma katılacak yeni isimlere çevrildi.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

KEREM'DE SON PERDE

Sarı-lacivertli ekip, bir süredir yoğun mesaide olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde artık finale geldi.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Kanarya, geride bıraktığımız sezon 12 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli yıldız için tüm şartları zorlayarak masaya oturmuştu.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

İŞTE MAAŞI

26 yaşındaki futbolcuyu yıllık 5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında ikna eden sarı-lacivertliler, ayrıca 4 yıllık da kontratla beraber 20 milyon Euro'luk garanti ücreti masaya koydu.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan tecrübeli kanat oyuncusu teklifi kabul ederken, çocukken giydiği Fenerbahçe formalı fotoğrafları da gösterip hazır olduğunun mesajını verdi.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

TOPLAM MALİYETİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe kurmayları, her ne kadar Benfica tarafı bu transfer için dirense de Portekiz ekibinin direncini kırarak, transferi 25 milyon Euro'luk toplam bedelle bitirme noktasına getirdi.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Kerem Aktürkoğlu'nun son görüşmelerin de tamamlandıktan sonra kısa süre içinde İstanbul'a gelerek, hafta sonundaki Göztepe maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica, Nice mücadelesine milli yıldızı 84. dakikada sahaya sürdü.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Flaş Şampiyonlar Ligi detayı...

Böylelikle 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma resmen transfer olduktan sonra, UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.