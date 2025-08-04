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Giriş Tarihi: 04.08.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:39

Kırmızı Şeytanlar'dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu'ndan cevap geldi

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli takım, oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Benfica ile görüşmelerini sürdüren Kanarya, transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor. Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir Manchester United detayı da ortaya çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın Filistin'e destek veren Kerem için aldığı karar tepki topladı. İşte detaylar...

Samet YÜKSEL
Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Benfica formasıyla geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan, Portekiz Ligi'nde 11 gol-11 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, sadece Türkiye'nin 3 Büyükler'ini değil, Premier Lig'in dünyaca ünlü ekibi Manchester United'i da peşine takmıştı.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Ruben Amorim yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, Kerem için Benfica'ya ilgi mektubu gönderdi ve temsilcisiyle görüşmeler yaptı.

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Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Manchester United yönetimdeki bazı isimlerin, milli futbolcunun Filistin'e destek paylaşımlarını gerekçe göstererek transfere karşı çıkmasıyla süreç son buldu.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Kerem gidişinin bu nedenle gerçekleşmediğini öğrenince temsilcisine "Hiç problem yok. Rızkı veren Allah'tır. Ortada yapılan bir zulüm var ve ben buna sessiz kalamam. Hiçbir şey ölen, aç kalan çocuklardan değerli değil" yanıtıyla karşılık verdi.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

26 yaşındaki oyuncu için bir başka Premier Lig ekibi Brighton'un da devrede olduğu öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği ekip, Kerem için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

MOURİNHO BASTIRDI, KEREM BİTTİ

Portekizli hocanın çağrısından sonra yönetici Hakan Safi, milli oyuncuyla anlaşma sağladı. İş artık Benfica ile pazarlıklara kaldı.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

En son sağ beke Nelson Semedo'yu ve stopere de Milan Skriniar'ı monte eden Fenerbahçe'de sıra, taraftarın da uzun süredir yolunu gözlediği sol kanat takviyesine geldi.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ile sezonun ilk resmi maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, transferde gazdan ayağını çekmiyor. Geçen sezon gittiği Benfica'da mutsuz olduğu bilinen Kerem Aktürkoğlu'nu listenin 1 numarasına yazan yönetim, beklenen hamleyi yaptı.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Daha önce takımdaki eksiklere dair konuşan ve bir an önce bunların giderilmesini isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başkan Ali Koç'tan 26 yaşındaki sol kanadın transferini resmen talep etti.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Portekizli çalıştırıcı, milli oyuncu için sarı-lacivertli yönetime "Mutlaka alınsın" raporu iletti.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Bu gelişme üzerine Koç'tan talimatı alan yönetici Hakan Safi, dün gece özel uçağıyla Kerem'in transferini bitirmeye Portekiz'e gitti.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Kanarya, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın sportif direktörlüğüne getirilen Mario Branco ile temasını koparmadı. Sarı-lacivertliler, Kerem ile prensipte anlaşma sağladı. 5 yıllığına el sıkışan oyuncu, yaklaşık 4.5 milyon Euro'ya da 'evet' dedi.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

FLORENTİNO DA LİSTEDE

F.Bahçe, Benfica ile bonservis pazarlığına başladı. Portekiz ekibi, kapıyı 25 milyon Euro'dan açıyor. Bu arada Fenerbahçe, Benfica'dan bir isimle daha ilgileniyor.

Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Orta saha oyuncusu Florentino, sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Portekizlilerin bonservis beklentisi 30 milyon Euro.