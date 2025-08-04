Giriş Tarihi: 04.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025
09:39
Kırmızı Şeytanlar'dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu'ndan cevap geldi
Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli takım, oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Benfica ile görüşmelerini sürdüren Kanarya, transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor. Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir Manchester United detayı da ortaya çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın Filistin'e destek veren Kerem için aldığı karar tepki topladı. İşte detaylar...