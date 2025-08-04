Kırmızı Şeytanlar’dan skandal Filistin kararı! Kerem Aktürkoğlu’ndan cevap geldi

Kerem gidişinin bu nedenle gerçekleşmediğini öğrenince temsilcisine "Hiç problem yok. Rızkı veren Allah'tır. Ortada yapılan bir zulüm var ve ben buna sessiz kalamam. Hiçbir şey ölen, aç kalan çocuklardan değerli değil" yanıtıyla karşılık verdi.