Giriş Tarihi: 14.04.2022 19:30 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 19:39

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'a bir şok daha! Fenerbahçe’nin yeni kaptanı kim olacak?

Spor Toto Süper Lig'de İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili şoke eden bir karar daha verildi. Kadro dışı kalan iki isime bu kez yönetimden takım kaptanlığı ile ilgili bir darbe yapıldı. Gelen son dakika haberinin ardından "Fenerbahçe'nin yeni kaptanı kim olacak, adaylar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Sarı lacivertlilerin yıldız iki futbolcusu bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda da flaş bir kararla kadro dışı kalmıştı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı kim olacak? İşte tüm detaylar...