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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'a bir şok daha! Fenerbahçe’nin yeni kaptanı kim olacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 19:30 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 19:39

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'a bir şok daha! Fenerbahçe’nin yeni kaptanı kim olacak?

Spor Toto Süper Lig'de İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili şoke eden bir karar daha verildi. Kadro dışı kalan iki isime bu kez yönetimden takım kaptanlığı ile ilgili bir darbe yapıldı. Gelen son dakika haberinin ardından "Fenerbahçe'nin yeni kaptanı kim olacak, adaylar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Sarı lacivertlilerin yıldız iki futbolcusu bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda da flaş bir kararla kadro dışı kalmıştı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı kim olacak? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan’a bir şok daha! Fenerbahçe’nin yeni kaptanı kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı kim olacak sorusu, sarı lacivertli kulübün yönetiminden gelen yeni adımla beraber gündeme taşındı. Mesut Özil ve Ozan Tufan ikilisi geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılma şokuyla karşı karşıya gelmişti. Şimdi ise kaptanlık görevinin teknik heyet tarafından takım içinde yeni isimlere verileceği ortaya çıktı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı kim olacak, adaylar kimler? İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı olabilecek aday isimler...

Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan’a bir şok daha! Fenerbahçe’nin yeni kaptanı kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN YILDIZ OYUNCULARINA İKİNCİ ŞOK!

Fenerbahçe'de 20 Mart'ta oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a verdikleri sert tepki sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan bir şokla daha karşı karşıya kaldı.

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Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan’a bir şok daha! Fenerbahçe’nin yeni kaptanı kim olacak?

Fenerbahçe'de 20 Mart'ta Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınma kararı sonrası teknik direktör İsmail Kartal'a sert bir tepki veren Mesut Özil ve Kartal'ı forma adaleti konusunda eleştiren Ozan Tufan, bu olaydan kısa bir süre sonra kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan’a bir şok daha! Fenerbahçe’nin yeni kaptanı kim olacak?

20 günü aşkın süredir çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren Mesut Özil ve Ozan Tufan için henüz bir af kararı çıkmazken, bu iki futbolcunun mevcut durumunu görüşmek için masaya oturacak olan Fenerbahçe yönetiminin flaş bir karar aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan’a bir şok daha! Fenerbahçe’nin yeni kaptanı kim olacak?

Takvim'in haberine göre; Yönetimin af kararı çıkması ve takıma dönmeleri durumunda daha önce takımın kaptanlarından olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan bu unvanlarını alacağı ve kaptanlık görevinin teknik heyet tarafından takım içinde yeni isimlere verileceği ortaya çıktı.

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