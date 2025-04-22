Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:36
Fenerbahçe'den flaş Mourinho kararı! Yönetim ikiye bölündü | İşte hayaller böyle sona erdi...
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı yeniden şekillendi. Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe ağır yara aldı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Kadıköy'de oynanan maçın ardından taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Aziz Yıldırım' tezahüratları yaparak tepkisini ortaya koydu. Sarı-lacivertli yönetim de Mourinho'nun geleceği hakkında ikiye bölündü. İşte Fenerbahçe'de hayaller böyle suya düştü...