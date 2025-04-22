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Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:36

Fenerbahçe'den flaş Mourinho kararı! Yönetim ikiye bölündü | İşte hayaller böyle sona erdi...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı yeniden şekillendi. Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe ağır yara aldı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Kadıköy'de oynanan maçın ardından taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Aziz Yıldırım' tezahüratları yaparak tepkisini ortaya koydu. Sarı-lacivertli yönetim de Mourinho'nun geleceği hakkında ikiye bölündü. İşte Fenerbahçe'de hayaller böyle suya düştü...

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Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Yönetim ikiye bölündü | İşte hayaller böyle sona erdi...

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor karşısında son dakikalarda yediği golle sahadan 3-3 berabere ayrılan Fenerbahçe zirve yarışında ağır bir yara aldı ve puan farkı 5'e çıktı.

Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Yönetim ikiye bölündü | İşte hayaller böyle sona erdi...

Maçın ardından taraftarların bir bölümü stadı terk etmedi ve yönetimi istifaya davet ederek tepkisini ortaya koydu. Bazı taraftarlar ise müziği DJ kabinine saldırmak isterken görüntülendi.

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Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Yönetim ikiye bölündü | İşte hayaller böyle sona erdi...

FENERBAHÇE'DE MOURINHO ZİRVESİ

Fenerbahçe'de dün haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ancak hem Kayserispor karşısında yaşanan puan kaybı hem de yoğun tepkiler sebebiyle gündem bu kez daha yoğundu.

Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Yönetim ikiye bölündü | İşte hayaller böyle sona erdi...

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Sarı-lacivertli bazı idareciler, Mourinho ile yolların ayrılması gerektiğini savunsa da Başkan Ali Koç ile yönetimin çoğunluğu, Portekizli teknik adam ile devam edilmesi yönünde karar kıldı.

Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Yönetim ikiye bölündü | İşte hayaller böyle sona erdi...

Sezonun kalan kısmında eğer şok edici daha fazla sonuç alınırsa, bu karar tekrar gözden geçirilecek.