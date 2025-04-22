Fenerbahçe’den flaş Mourinho kararı! Yönetim ikiye bölündü | İşte hayaller böyle sona erdi...

FENERBAHÇE'DE MOURINHO ZİRVESİ

Fenerbahçe'de dün haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ancak hem Kayserispor karşısında yaşanan puan kaybı hem de yoğun tepkiler sebebiyle gündem bu kez daha yoğundu.