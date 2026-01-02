Fenerbahçeli Jhon Duran’ın geri dönüşüne yeşil ışık!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Kolombiyalı santrforun, Fenerbahçe'deki performansı sonrası geri dönüş iddiası gündeme geldi. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın Kolombiya Milli Takımı'na geri dönebileceği belirtildi. LORENZO SICAK BAKIYOR Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo'nun Jhon Duran'ın milli takıma geri dönüşüne sıcak baktığı kaydedildi. Nestor Lorenzo daha önce Jhon Duran'ın mevcut performansına dair şu ifadeleri kullanmıştı: 'Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı. Milli Takım'da rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil, ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var.' SON MAÇINA HAZİRAN'DA ÇIKMIŞTI Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı'nda Peru ile 6 Haziran 2025'te oynanan maçın ardından forma şansı bulamamıştı. Jhon Duran, sırt ağrıları yaşadığı gerekçesiyle daha sonra milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Jhon Duran'ın o dönemde teknik direktör Nestor Lorenzo ve takım arkadaşlarıyla kavga ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı'nın daha sonra oynadığı 6 maçta forma giyememişti. 7 GOLE KATKI SAĞLADI Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu. Kolombiyalı santrfor bu mücadelelerde 4 gol attı ve 3 asist üretti. Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı'nda toplamda 17 kez süre aldı. 22 yaşındaki santrfor, bu süreçte 3 kez rakip fileleri havalandırdı.