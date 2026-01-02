Fenerbahçeli Jhon Duran’ın geri dönüşüne yeşil ışık!

Nestor Lorenzo daha önce Jhon Duran'ın mevcut performansına dair şu ifadeleri kullanmıştı: "Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı. Milli Takım'da rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil, ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var."