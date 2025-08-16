Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...
Giriş Tarihi: 16.08.2025 15:49 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:51

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

Süper Lig'e Eyüpspor'u konuk ettikten sonra hafta arasında UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne takımına konuk olacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda belirlenen mevkilerdeki isimlerle temaslar devam ederken, İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin eski yıldızının, Beşiktaş'ı reddettiği iddia edildi. İşte haberin detayları…

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

Trendyol Süper Lig'de ilk maçına yarın Eyüpspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites artırdı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

Siyah-beyazlılar, Almanya'da Schalke 04 forması giyen sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'u kadrosuna kattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

Bugün sağlık kontrollerinden geçen Taylan Bulut'un resmi sözleşmeyi imzalaması ve takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

Beşiktaş'ta Taylan Bulut transferinin ardından rotası sol kanat ve diğer mevkilere çevrilirken İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

BEŞİKTAŞ DEVREDE İDDİASI

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe'den 2020 yılında Napoli'ye transfer olan ve Leipzig forması giyen Eljif Elmas için devreye girdi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

5 MİLYON EURO'YA RET

Haberde, Eljif Elmas'ın siyah-beyazlı kulübün yapmış olduğu 5 milyon Euro maaş teklifini reddettiği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

WEST HAM DEVREDE

Elmas'ın Serie A veya Premier League'de forma giymek istediği vurgulanırken, West Ham'ın da devrede olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino forması ile 19 maça çıkan Eljif Elmas, toplamda 1115 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki oyuncu, süre aldığı dakikalar içerisinde 4 gol atarken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Eljif Elmas'ın Alman kulübüyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...

DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.