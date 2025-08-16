Giriş Tarihi: 16.08.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025
15:51
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...
Süper Lig'e Eyüpspor'u konuk ettikten sonra hafta arasında UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne takımına konuk olacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda belirlenen mevkilerdeki isimlerle temaslar devam ederken, İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin eski yıldızının, Beşiktaş'ı reddettiği iddia edildi. İşte haberin detayları…