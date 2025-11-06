Giriş Tarihi: 06.11.2025 22:34
Fenerbahçe’nin kaç puanı var, UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi puanı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi performansı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Grubun ilk maçında Dinamo Zagreb'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti. Taraftarlar şimdi Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında puan durumunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?