Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe’nin kaç puanı var, UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi puanı
Giriş Tarihi: 06.11.2025 22:34

Fenerbahçe’nin kaç puanı var, UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi puanı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi performansı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Grubun ilk maçında Dinamo Zagreb'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti. Taraftarlar şimdi Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında puan durumunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

Fenerbahçe’nin kaç puanı var, UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi puanı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki maçlarının ardından iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son haftalarda toparlanan sarı-lacivertliler, aldığı sonuçlarla puan tablosundaki konumunu güçlendirdi. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaç puanı var ve grupta kaçıncı sırada bulunuyor?

Fenerbahçe’nin kaç puanı var, UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi puanı

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR, KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçın ardından 6 puan topladı. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip birçok takım arasında averaj farkıyla 14. sırada yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin kaç puanı var, UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi puanı

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

  1. Midtjylland – 9 puan
  2. Braga – 9 puan
  3. Lyon – 9 puan
  4. Dinamo Zagreb – 7 puan
  5. Viktoria Plzen – 7 puan
  6. Freiburg – 7 puan
  7. Ferencvaros – 7 puan
  8. Brann – 6 puan
  9. Celta Vigo – 6 puan
  10. Aston Villa – 6 puan
  11. Lille – 6 puan
  12. Go Ahead Eagles – 6 puan
  13. Young Boys – 6 puan
  14. FENERBAHÇE – 6 PUAN
  15. FC Porto – 6 puan
Fenerbahçe’nin kaç puanı var, UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi puanı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Fenerbahçe’nin kaç puanı var, UEFA Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi puanı