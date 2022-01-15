Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.01.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 14:55

Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Nuri Şahin yönetimindeki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.. Karşılaşma öncesi, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman soruları araştırılıyor. Kritik mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Fenerbahçe maçı yayın kanalı

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet! Diğer tarafta Antalyaspor ise Nuri Şahin yöneminde sahasında sarı lacivertli ekibi mağlup etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Fenerbahçe maçı yayın kanalı

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

ANTALYSPOR FENERBAHÇE YAYIN KANALI
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.

5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.

SON DAKİKA