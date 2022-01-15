Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Nuri Şahin yönetimindeki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.. Karşılaşma öncesi, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman soruları araştırılıyor. Kritik mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Fenerbahçe maçı yayın kanalı