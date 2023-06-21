Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin Avrupa rakibi belli oluyor

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Dinamo Batumi - Gürcistan
Europa FC - Cebelitarık
Domzale - Slovenya
Beitar Jerusalem - İsrail
Vorskla Poltava - Ukrayna
Inter Club d'Escaldes - Andorra
Zalaegerszeg - Macaristan
Aarhus - Danimarka
Progres Niederkorn - Lüksemburg
Differdange 03 - Lüksemburg
Gzira United - Malta
Bohemians - Çekya
Santa Coloma - Andorra
Debrecen - Macaristan
HB Torshavn - Faroe Adaları
Ordabasy Shymkent - Kazakistan
Dinamo Minsk - Belarus
Connah's Quay - Galler
Levadia Tallinn - Estonya
Milsami Orhei - Moldova
Hammarby - İsveç
Kalmar - İsveç
Petrocub - Moldova
Pogon Szczecin - Polonya
Aktobe - Kazakistan
B36 - Faroe Adaları
Torpedo Zhodino - Belarus
Kecskemeti - Macaristan
Sepsi - Romanya
Celje - Slovenya
Ararat Armenia - Ermenistan
Gabala - Azerbaycan
Borac Banja Luka - Bosna Hersek
Sabah - Azerbaycan
Luzern - İsviçre
Crusaders - İrlanda
Kauno Zalgiris - Litvanya
Auda - Letonya