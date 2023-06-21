Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:12

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin Avrupa rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika yanıtlanıyor. 2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile sarı lacivertliler ile birlikte Beşiktaş'ın da karşılaşacağı takım belli oluyor. Eşleşmeler ve maç programı gündemdeki yerini aldı. Bu noktada Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları yanıt arıyor. Muhtemel rakipler de araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, yanıtı