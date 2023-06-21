Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin Avrupa rakibi belli oluyor
Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:12

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin Avrupa rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika yanıtlanıyor. 2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile sarı lacivertliler ile birlikte Beşiktaş'ın da karşılaşacağı takım belli oluyor. Eşleşmeler ve maç programı gündemdeki yerini aldı. Bu noktada Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları yanıt arıyor. Muhtemel rakipler de araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, yanıtı

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin Avrupa rakibi belli oluyor

Son dakika Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu yanıt arıyor. 2023/2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 21 Haziran bugün gerçekleşiyor. Yeni sezon için heyecan dorukta. Ülkemizden temsilciler de kuralar da hazır bulunacak. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe'nin rakibi

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin Avrupa rakibi belli oluyor

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Konferans ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Fenerbahçe Avrupa kura çekimi gündemdeki yerini aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin Avrupa rakibi belli oluyor

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak.

Kuralar EXXEN üzerinden canlı takip edilebilecek.

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin Avrupa rakibi belli oluyor

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Eşleşmeler henüz belli olmadı. Saat 13.00'de çekilecek kuraların ardından Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak.

Muhtemel rakipler şöyle:

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin Avrupa rakibi belli oluyor

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dinamo Batumi - Gürcistan

Europa FC - Cebelitarık

Domzale - Slovenya

Beitar Jerusalem - İsrail

Vorskla Poltava - Ukrayna

Inter Club d'Escaldes - Andorra

Zalaegerszeg - Macaristan

Aarhus - Danimarka

Progres Niederkorn - Lüksemburg

Differdange 03 - Lüksemburg

Gzira United - Malta

Bohemians - Çekya

Santa Coloma - Andorra

Debrecen - Macaristan

HB Torshavn - Faroe Adaları

Ordabasy Shymkent - Kazakistan

Dinamo Minsk - Belarus

Connah's Quay - Galler

Levadia Tallinn - Estonya

Milsami Orhei - Moldova

Hammarby - İsveç

Kalmar - İsveç

Petrocub - Moldova

Pogon Szczecin - Polonya

Aktobe - Kazakistan

B36 - Faroe Adaları

Torpedo Zhodino - Belarus

Kecskemeti - Macaristan

Sepsi - Romanya

Celje - Slovenya

Ararat Armenia - Ermenistan

Gabala - Azerbaycan

Borac Banja Luka - Bosna Hersek

Sabah - Azerbaycan

Luzern - İsviçre

Crusaders - İrlanda

Kauno Zalgiris - Litvanya

Auda - Letonya

SON DAKİKA