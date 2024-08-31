Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
09:04
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım başladı. Kura çekim sonuçları sonrasında Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekip kura çekimine ikinci torbadan katıldı. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...