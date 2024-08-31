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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi belli oldu!
Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:04

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım başladı. Kura çekim sonuçları sonrasında Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekip kura çekimine ikinci torbadan katıldı. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024/25 sezonunun kura çekim sonucu belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden sarı lacivertliler Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek takımlar belli olurken, Fenerbhçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi gündemde. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü çekildi. 25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Gilloise ve İspanya'dan Atletic Bilbao'yu Kadıköy'de konuk edecek.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Çekya'dan Slavia Prag, Danimarka'dan Midtjylland ve Hollanda'dan AZ Alkmaar ile Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi belli oldu!

FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Fenerbahçe-Manchester United maçının tarihi ise fikstür çekiminin ardından belli olacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi belli oldu!

MANCHESTER UNİTED-FENERBAHÇE REKABETİ

Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez rakip olduğu Manchester United'a karşı önemli galibiyetler elde etti. İki takımın da sahadan 3'er galibiyetle ayrıldığı rekabette, henüz beraberlik yaşanmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2016-17 sezonunda yaşanan eşleşmede, 2 takım da sahasında oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Takımlar, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda kozlarını paylaşan rakipler, iç sahada oynadıkları karşılaşmaları kazandı.

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