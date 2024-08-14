Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakipleri belli olacak!

Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar olabilir soruları Lille rövanş maçı sonrası gündemde. Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off aşamasını geçerse katılacağı Avrupa Ligi'ne gruplardan dahil olacak sarı lacivertlilerin maçları kurayla belli olacak. Peki; UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?