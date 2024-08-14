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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:13

Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Lille karşısında penaltılarda tur biletini rakip takıma kaptıran sarı lacivertliler yoluna Avrupa'da devam edecek. Sporseverler Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri noktasında araştırmalara başladı. Play-off turuna çıkamadan elenen Kanarya, diğer lige grup aşamasından dahil olacak. Peki; maçlar ne zaman oynanacak, kura hangi tarihte? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel UEFA rakipleri...

Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakipleri belli olacak!

Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar olabilir soruları Lille rövanş maçı sonrası gündemde. Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off aşamasını geçerse katılacağı Avrupa Ligi'ne gruplardan dahil olacak sarı lacivertlilerin maçları kurayla belli olacak. Peki; UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakipleri belli olacak!

FENERBAHÇE LİLLE KARŞISINDA PLAY-OFF BİLETİ ALAMADI!

Fenerbahçe ilk maçında 2-1 mağlup olduğu Lille takımını evinde ağırladı. Penaltılara giden maçta beraberlik sağlandı ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakipleri belli olacak!

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE HANGİ AŞAMADA DEVAM EDECEK?

Fenerbahçe Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek. Trabzonspor ve Beşiktaş ise play-off turunu geçmesi halinde gruplara kalacak.

Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakipleri belli olacak!

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri de play-off aşaması ardından ortaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2024-25 UEFA Avrupa Ligi grup maçları 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakipleri belli olacak!

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Partizan (Sırbistan)/Lugano (İsviçre)-Beşiktaş

Dinamo Minsk (Belarus)/Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (Kazananı)-Anderlecht (Belçika)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç) (Kaybedeni)-Panathinaikos (Yunanistan)/Ajax (Hollanda) (Kazananı)

Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgaristan) (Kaybedeni)-Petrocub (Moldova)-The New Saints (Galler) (Kazananı)

LASK (Avusturya)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya) (Kaybedeni)

Santa Coloma (Andorra)/RFS (Letonya) (Kazananı)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) (Kaybedeni)

Panevezys (Litvanya)/Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (Kazananı)-TSC Backa Topola (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan) (Kaybedeni)-Celje (Slovenya)-Shamrock Rovers (İrlanda) (Kazananı)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan) (Kaybedeni)-Klasvik (Faroe Adaları)/Borac Banja Luka (Bosna Hersek) (Kazananı)

Molde (Norveç)/Cercle Brugge (Belçika) (Kazananı)-HNK Rijeka (Hırvatistan)/Elfsborg (İsveç) (Kazananı)

Braga (Portekiz)/Servette (İsviçre) (Kazananı)-Trabzonspor/Rapid Wien (Avusturya) (Kazananı)

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