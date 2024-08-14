Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:13
Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri kim olacak, hangi takımlar? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak!
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Lille karşısında penaltılarda tur biletini rakip takıma kaptıran sarı lacivertliler yoluna Avrupa'da devam edecek. Sporseverler Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri noktasında araştırmalara başladı. Play-off turuna çıkamadan elenen Kanarya, diğer lige grup aşamasından dahil olacak. Peki; maçlar ne zaman oynanacak, kura hangi tarihte? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel UEFA rakipleri...