Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
11:28
Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri muhtemel takımlar... Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?
Lille karşısında play-off bileti alamayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yoluna devam edecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler Avrupa sahasında çıkacak yolu 2. torbadan katılacakları kura ile belirleyecek. Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri muhtemel takımlarla birlikte gündemde. Kanarya Süper Lig ile birlikte hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe rakibi kim olacak? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel UEFA rakipleri...