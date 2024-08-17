Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri muhtemel takımlar... Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE GRUP AŞAMASINDA DEVAM EDECEK!

Fenerbahçe Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek. Trabzonspor ve Beşiktaş ise play-off turunu geçmesi halinde gruplara kalacak.

UEFA, bu sezon yeni formatı hayata geçiriyor. Kupa 2'de 36 takımlı lig olacak. Ancak her takım sadece 8 maça çıkacak.

Her ekip, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2'şer rakiple eşleşip 4'ü içeride ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynayacak. Ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise birbirleriyle eşleşecekleri Play-Off turuna kalacak.