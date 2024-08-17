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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri muhtemel takımlar... Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?
Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:28

Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri muhtemel takımlar... Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

Lille karşısında play-off bileti alamayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yoluna devam edecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler Avrupa sahasında çıkacak yolu 2. torbadan katılacakları kura ile belirleyecek. Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri muhtemel takımlarla birlikte gündemde. Kanarya Süper Lig ile birlikte hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe rakibi kim olacak? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel UEFA rakipleri...

Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri muhtemel takımlar... Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri belli oluyor. İlk maçtan avantajı elinde tutan Lille sarı lacivertliler karşısında tur biletini vermedi. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta gibi sorular taraftarın gündeminde. Kura sonrası Fenerbahçe rakibi ile gündemde olacak. Peki; Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler, hangi takımlar?

Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri muhtemel takımlar... Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE GRUP AŞAMASINDA DEVAM EDECEK!

Fenerbahçe Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek. Trabzonspor ve Beşiktaş ise play-off turunu geçmesi halinde gruplara kalacak.

UEFA, bu sezon yeni formatı hayata geçiriyor. Kupa 2'de 36 takımlı lig olacak. Ancak her takım sadece 8 maça çıkacak.

Her ekip, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2'şer rakiple eşleşip 4'ü içeride ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynayacak. Ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise birbirleriyle eşleşecekleri Play-Off turuna kalacak.

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Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri muhtemel takımlar... Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri de play-off aşaması ardından ortaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2024-25 UEFA Avrupa Ligi grup maçları 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri muhtemel takımlar... Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN UEFA RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Ligde eleme aşaması devam ederken Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden bazıları belli oldu. Ancak henüz takımlar tamamlanmadı. İşte, muhtemel takımlar:

Fenerbahçe’nin UEFA rakipleri muhtemel takımlar... Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?
  • Porto
  • Manchester United
  • Tottenham
  • Roma
  • Frankfurt
  • Sociedad
  • Lyon
  • Olympiakos
  • Athletic Bilbao
  • Nice
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