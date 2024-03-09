Fenerbahçe’nin U.S Gilloise galibiyetinin perde arkası! İsmail Kartal ilmek ilmek işlemiş...

2- LİGİN EN 'YÜKSEK' PERFORMANSI

İsmail Yüksek, kaptığı 5 top, kazandığı 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanma ile bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk futbolcu oldu. Deneyimli orta saha, rakibi her dakika rahatsız etti ve yakın savunarak başarı sağladı.