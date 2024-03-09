Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:57
Fenerbahçe'nin U.S Gilloise galibiyetinin perde arkası! İsmail Kartal ilmek ilmek işlemiş...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı. Tempolu oynayan ve baskıyı iyi yapabilen bir ekibe karşı çok iyi bir savunma ortaya koyan sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal ve teknik bu galibiyeti adeta ilmek ilmek işlemiş. İşte kritik galibiyetin perde arkası...