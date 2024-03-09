Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin U.S Gilloise galibiyetinin perde arkası! İsmail Kartal ilmek ilmek işlemiş...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:57

Fenerbahçe'nin U.S Gilloise galibiyetinin perde arkası! İsmail Kartal ilmek ilmek işlemiş...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı. Tempolu oynayan ve baskıyı iyi yapabilen bir ekibe karşı çok iyi bir savunma ortaya koyan sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal ve teknik bu galibiyeti adeta ilmek ilmek işlemiş. İşte kritik galibiyetin perde arkası...

Fenerbahçe’nin U.S Gilloise galibiyetinin perde arkası! İsmail Kartal ilmek ilmek işlemiş...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın yükselen takımı olan Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale göz kırparken futboluyla da büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe’nin U.S Gilloise galibiyetinin perde arkası! İsmail Kartal ilmek ilmek işlemiş...

Karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, Belçika Ligi'nde fırtınalar estiren rakiplerini yaptığı analizlerle çözerken, takımı da planlarını harfiyen uyguladı. İşte Fenerbahçe'yi farka götüren faktörler:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin U.S Gilloise galibiyetinin perde arkası! İsmail Kartal ilmek ilmek işlemiş...

1- GEÇİŞ OYUNU BAŞARIYLA UYGULANDI SARI-LACİVERTLİLER

Union SG'nin oyun dinamiklerine ve oyun eğilimine karşı optimize edilmiş çok ideal bir ana kurgu örneklendirdi.

Fenerbahçe’nin U.S Gilloise galibiyetinin perde arkası! İsmail Kartal ilmek ilmek işlemiş...

Geçiş savunma planı ve toplu/ topsuz kurguların tamamı başarıyla sonuçlandı. Rakibin en önemli ismi olan Mohamed Amoura; Djiku, Oosterwolde ve İsmail Yüksek arasında adeta kayboldu.

Fenerbahçe’nin U.S Gilloise galibiyetinin perde arkası! İsmail Kartal ilmek ilmek işlemiş...

2- LİGİN EN 'YÜKSEK' PERFORMANSI

İsmail Yüksek, kaptığı 5 top, kazandığı 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanma ile bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk futbolcu oldu. Deneyimli orta saha, rakibi her dakika rahatsız etti ve yakın savunarak başarı sağladı.

SON DAKİKA