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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus sonrası gelecek hoca arayışlarına başlandı! İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:49

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus sonrası gelecek hoca arayışlarına başlandı! İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak gibi sorular yanıt arıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 8 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı evine götürdü. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Jorge Jesus takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu noktada Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları aratılıyor. Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Vincenzo Montella gibi isimlerin adı geçerken, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için bekleyiş sürüyor. Peki, Jorge Jesus sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte konu hakkında detaylar

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus sonrası gelecek hoca arayışlarına başlandı! İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları gündemdeki yerini aldı. Sözleşmesi sona eren Jorge Jesus ayrılığını açıklarken, Fenerbahçe taraftarı ve kulübe şükranlarını iletti. Bu noktada "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?" sorusu yanıt aramakta. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus sonrası gelecek hoca arayışlarına başlandı! İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları

JORGE JESUS AYRILIĞI AÇIKLADI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim." açıklamalarında bulundu.

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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus sonrası gelecek hoca arayışlarına başlandı! İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları

Jesus, "Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim." dedi.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus sonrası gelecek hoca arayışlarına başlandı! İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları

Ayrıca Jesus, "Buradan derin izlerle ayrılıyorum." diyen Jesus, "Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar büyük, ne harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus sonrası gelecek hoca arayışlarına başlandı! İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik direktör koltuğu boşalan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü henüz beli olmadı. Adayların ismi sosyal medyada geçse de şu an kesin bir şey yok.

Fenerbahçe yeni teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Vincenzo Montella gibi isimler yer alıyor.

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