Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus sonrası gelecek hoca arayışlarına başlandı! İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak gibi sorular yanıt arıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 8 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı evine götürdü. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Jorge Jesus takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu noktada Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları aratılıyor. Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Vincenzo Montella gibi isimlerin adı geçerken, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için bekleyiş sürüyor. Peki, Jorge Jesus sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte konu hakkında detaylar