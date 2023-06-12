Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus sonrası gelecek hoca arayışlarına başlandı! İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları

Jesus, "Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim." dedi.