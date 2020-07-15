Haberler Galeri Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yeni sezonda takım sil baştan değişecek. Transfere erkenden başlayan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından orta sahasını bir takviyeyle daha güçlendirme planları yapıyor. Yıldız futbolcu için gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi. İşte son gelişmeler...