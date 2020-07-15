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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

'ye süper 10 numara! devrede

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yeni sezonda takım sil baştan değişecek. Transfere erkenden başlayan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından orta sahasını bir takviyeyle daha güçlendirme planları yapıyor. Yıldız futbolcu için gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 22:12
Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

'in 33. haftasında 'a konuk olacak 'de dev derbinin hazırlıkları sürerken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte çalışmaları hızlandı.

Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

Son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya'nın çoğu mevkiye takviyesi yapması beklenirken, önceliklerden biri orta saha bölgesine verildi.

Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

İlk olarak bu bölgeyi ve takviyeleriyle güçlendiren , on numara bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, aradığı ismiyse 'da buldu.

Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

ON NUMARAYA SCARPA

, Palmeiras forması giyen Brezilyalı on numara Gustavo Scarpa'nın transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Emre Belözoğlu devrede

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sarı-lacivertli ekibin, daha önce de ilgilendiği Brezilyalı on numara için yeniden devreye girdiği iddia ediliyor.

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