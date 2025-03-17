Fenerbahçe’yi milli arada bekleyen tehlike! Hem Amrabat Hem En-Nesyri...

Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem. Bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunu özellikle sebebi şu; bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Bugün mesela ligde 3. sırada takıma karşı olan takıma karşı oynadık ama düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyorduk sanki. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. 1 maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece biz mümkün olduğunu düşünürüz." ifadelerini kullandı.