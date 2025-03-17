Giriş Tarihi: 17.03.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
22:37
Fenerbahçe'yi milli arada bekleyen tehlike! Hem Amrabat Hem En-Nesyri...
Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Samsunspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, zirve mücadelesinde yara aldı. Liglere verilen milli ara sonrası Bodrum FK ve Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlileri milli arada büyük bir tehlike bekliyor. Kanarya, hem En-Nesyri hem de Amrabat'tan yoksun kalabilir. İşte haberin detayları...