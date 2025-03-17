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Giriş Tarihi: 17.03.2025 22:17 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 22:37

Fenerbahçe'yi milli arada bekleyen tehlike! Hem Amrabat Hem En-Nesyri...

Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Samsunspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, zirve mücadelesinde yara aldı. Liglere verilen milli ara sonrası Bodrum FK ve Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlileri milli arada büyük bir tehlike bekliyor. Kanarya, hem En-Nesyri hem de Amrabat'tan yoksun kalabilir. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe’yi milli arada bekleyen tehlike! Hem Amrabat Hem En-Nesyri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılar sonucu elenen Fenerbahçe, ligin 28.haftasında evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Fenerbahçe’yi milli arada bekleyen tehlike! Hem Amrabat Hem En-Nesyri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından şampiyonluk yarışına dair açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’yi milli arada bekleyen tehlike! Hem Amrabat Hem En-Nesyri...

Mourinho, kendisine gelen, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor." yanıtını verdi.

Fenerbahçe’yi milli arada bekleyen tehlike! Hem Amrabat Hem En-Nesyri...

Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem. Bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunu özellikle sebebi şu; bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Bugün mesela ligde 3. sırada takıma karşı olan takıma karşı oynadık ama düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyorduk sanki. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. 1 maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece biz mümkün olduğunu düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’yi milli arada bekleyen tehlike! Hem Amrabat Hem En-Nesyri...

Sarı-lacivertlilerde tüm odak, milli maçların ardından ligde oynanacak olan Bodrum FK ve kupadaki Galatasaray maçlarına çevrildi.