Ferdi Kadıoğlu’nun yanına gidiyor! Fenerbahçe’nin milli yıldızı için olumlu tavsiye...

Giriş Tarihi: 31.10.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 14:30

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ezeli rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek isteyen Kanarya'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, sarı-lacivertli takımın milli yıldızını derbide izleyecek. İşte detaylar...

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

GOL YÜKÜNÜ YOUSSEF EN-NESYRİ ÇEKİYOR

Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki santrforu Youssef En-Nesyri, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de bu sezon 6 golü bulunan deneyimli golcü, Avrupa kupalarında ise 1 olmak üzere 7 gol kaydetti.

Sezona geçen yıl olduğu gibi düşük tempoda başlayan En-Nesyri, haftalar ilerledikçe form tuttu. Faslı golcü, derbide takımının en büyük kozu olacak.

ANDERSON TALİSCA RİTMİNİ BULDU

Sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki forveti Anderson Talisca, Beşiktaş derbisine formda çıkacak.

Türkiye'de 2016-2018 yıllarında Beşiktaş formasını kiralık olarak giyen Brezilyalı hücum oyuncusu, ligde oynadığı son 4 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu, derbi öncesinde ligde 5, Avrupa macerasında 1 olmak üzere 6 gol kaydetti. Talisca, hafta sonunda oynanacak derbide formunu sürdürmek istiyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli takımın milli yıldızına Premier Lig'den talip çıktı.

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, İsmail Yüksek'i transfer listesine ekledi.

Takvim'de yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu'nun eski takım arkadaşı için İngiliz ekibine olumlu rapor verdiği aktarıldı.

Stuttgart ve Nice maçlarında izlenen İsmail Yüksek'in Beşiktaş derbisinde de gözlem altında olacağı belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldız, bu sezon sarı-lacivertli formayı 13 kez giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.