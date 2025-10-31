Giriş Tarihi: 31.10.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 14:30
Ferdi Kadıoğlu’nun yanına gidiyor! Fenerbahçe’nin milli yıldızı için olumlu tavsiye...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ezeli rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek isteyen Kanarya'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, sarı-lacivertli takımın milli yıldızını derbide izleyecek. İşte detaylar...