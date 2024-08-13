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Haberler Galeri Ferdi neden yok? Ferdi Kadıoğlu kadroda neden yok, sakat mı? Fenerbahçe Lille rövanş maçı öncesi belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:43

Ferdi neden yok? Ferdi Kadıoğlu kadroda neden yok, sakat mı? Fenerbahçe Lille rövanş maçı öncesi belli oldu!

Fenerbahçe Lille maçına saatler kaldı. 20.00'da başlayacak mücadelede Kanarya, Fransa'nın Lille takımı karşısında galibiyet aramak için sahaya çıkacak. Maça dakikalar kala Fenerbahçe Spor Kulubü'nden son dakika açıklaması geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda olmadığı bilgisi sporseverler ile paylaşıldı. Peki, Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok, sakatlandı mı?

Ferdi neden yok? Ferdi Kadıoğlu kadroda neden yok, sakat mı? Fenerbahçe Lille rövanş maçı öncesi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Kadıköy'de Lille'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu son dakika kadroda yer almadı. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan sporcu Lille maçında ilk 11'de yer bulmadı. Peki, Ferdi neden yok? Ferdi Kadıoğlu kadroda neden yok, sakat mı? İşte detaylar...

Ferdi neden yok? Ferdi Kadıoğlu kadroda neden yok, sakat mı? Fenerbahçe Lille rövanş maçı öncesi belli oldu!

FERDİ NEDEN YOK?
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" denildi.

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Ferdi neden yok? Ferdi Kadıoğlu kadroda neden yok, sakat mı? Fenerbahçe Lille rövanş maçı öncesi belli oldu!
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Ferdi neden yok? Ferdi Kadıoğlu kadroda neden yok, sakat mı? Fenerbahçe Lille rövanş maçı öncesi belli oldu!
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