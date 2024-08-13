Giriş Tarihi: 13.08.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
19:43
Ferdi neden yok? Ferdi Kadıoğlu kadroda neden yok, sakat mı? Fenerbahçe Lille rövanş maçı öncesi belli oldu!
Fenerbahçe Lille maçına saatler kaldı. 20.00'da başlayacak mücadelede Kanarya, Fransa'nın Lille takımı karşısında galibiyet aramak için sahaya çıkacak. Maça dakikalar kala Fenerbahçe Spor Kulubü'nden son dakika açıklaması geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda olmadığı bilgisi sporseverler ile paylaşıldı. Peki, Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok, sakatlandı mı?