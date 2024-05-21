Filenin Efeleri maç takvimi: 2024 Milletler Ligi’nde Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? Filenin Efeleri maç programı

Filenin Efeleri Milletler Ligi maç programı belli oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk kez erkeklerde bu organizasyonda yer alacak milli takım, 3 ayaktan oluşan ligde her hafta 4 karşılaşma yapacak. Efeler, ligin ilk haftasında Antalya'da, 2'nci haftasında Japonya'da, 3'üncü haftasında Slovenya'da mücadele edecek. İlk 8 sırada bitirdiği takdirde finalde oynama hakkı kazanacak. Peki, Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? İşte Filenin Efeleri maç takvimi 2024