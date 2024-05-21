Filenin Efeleri maç takvimi: 2024 Milletler Ligi’nde Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? Filenin Efeleri maç programı

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk kez erkeklerde bu organizasyonda yer alacak milli takım, 3 ayaktan oluşan ligde her hafta 4 karşılaşma yapacak.
Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs tarihlerinde Antalya'da, 2'nci haftasında 4-9 Haziran'da Japonya'da, 3'üncü haftasında 27 Haziran-2 Temmuz'da Slovenya'da mücadele edecek.
VNL'de16 takımın mücadele edeceği 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalan takımlar adını finallere yazdıracak.