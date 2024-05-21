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Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:14

Filenin Efeleri maç takvimi: 2024 Milletler Ligi'nde Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? Filenin Efeleri maç programı

Filenin Efeleri maç takvimi 2024 yılı için araştırılıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek. İlk hafta Antalya'nın ev sahipliği yapılacağı organizasyonda Efeler, sırasıyla Kanada, Hollanda, Fransa ve ABD ile karşılaşacak. Milli Takım, VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde oynama hakkı kazanacak. Peki; 2024 Milletler Ligi programı ile Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? İşte, Filenin Efeleri maç programı 2024

Filenin Efeleri maç takvimi: 2024 Milletler Ligi’nde Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? Filenin Efeleri maç programı

Filenin Efeleri Milletler Ligi maç programı belli oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk kez erkeklerde bu organizasyonda yer alacak milli takım, 3 ayaktan oluşan ligde her hafta 4 karşılaşma yapacak. Efeler, ligin ilk haftasında Antalya'da, 2'nci haftasında Japonya'da, 3'üncü haftasında Slovenya'da mücadele edecek. İlk 8 sırada bitirdiği takdirde finalde oynama hakkı kazanacak. Peki, Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? İşte Filenin Efeleri maç takvimi 2024

Filenin Efeleri maç takvimi: 2024 Milletler Ligi’nde Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? Filenin Efeleri maç programı

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk kez erkeklerde bu organizasyonda yer alacak milli takım, 3 ayaktan oluşan ligde her hafta 4 karşılaşma yapacak.

Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs tarihlerinde Antalya'da, 2'nci haftasında 4-9 Haziran'da Japonya'da, 3'üncü haftasında 27 Haziran-2 Temmuz'da Slovenya'da mücadele edecek.

VNL'de16 takımın mücadele edeceği 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalan takımlar adını finallere yazdıracak.

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Filenin Efeleri maç takvimi: 2024 Milletler Ligi’nde Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? Filenin Efeleri maç programı

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ: TÜRKİYE RAKİPLERİ KİMLER, MAÇLAR NE ZAMAN?

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

1. Hafta (Antalya)

21 Mayıs Salı: 20.00 / Türkiye-Kanada

23 Mayıs Perşembe: 20.00 / Türkiye-Hollanda

25 Mayıs Cumartesi: 17.00 / Türkiye-Fransa

26 Mayıs Pazar: 17.00 / Türkiye-ABD

Filenin Efeleri maç takvimi: 2024 Milletler Ligi’nde Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? Filenin Efeleri maç programı

2. Hafta (Japonya)

5 Haziran Çarşamba: 09.30 / Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe: 13.30 / Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi: 06.00 / Türkiye-İran

9 Haziran Pazar: 09.30 / Türkiye-Almanya

Filenin Efeleri maç takvimi: 2024 Milletler Ligi’nde Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? Filenin Efeleri maç programı

3. Hafta (Slovenya)

18 Haziran Salı: 17.30 / Bulgaristan-Türkiye

20 Haziran Perşembe: 14.00 / Türkiye-Arjantin

21 Haziran Cuma: 21.30 Türkiye-Sırbistan

23 Haziran Pazar: 17.30 / Türkiye-İtalya

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