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Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 08:17

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler?

Filenin Sultanları, İstanbul'da oynanacak maçlarla Türk taraftarlarıyla buluşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Daniele Santarelli yönetiminde, Filenin Sultanları, dünya çapındaki güçlü rakiplerle karşılaşarak, voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler? İşte, Filenin Sultanları 2025 VNL programı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) organizasyonunda önemli maçlara çıkacak. Filenin Sultanları, turnuvanın ilk haftasında Çin'de, ikinci haftasında İstanbul'da ve üçüncü haftasında Hollanda'da parkede olacak. Bu prestijli turnuvada ay-yıldızlı ekip, dünya çapındaki güçlü rakiplerle mücadele edecek. Peki Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman, nerede oynanacak ve rakipleri kimler? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi…

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

2025 Dünya Şampiyonası'na Tayland ev sahipliği yapacak. Turnuva, 22 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de sona erecek. E Grubu'nda mücadele edecek Milliler, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Grup maçları Nakhon Ratchasima'da, final karşılaşmaları ise Bangkok'ta oynanacak.

Grup aşamasında ilk ikiye giren takımlar son 16 turuna yükselecek.

Maç Programı:

23 Ağustos 2025
15.30 Türkiye - İspanya

25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye - Kanada

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Millet Ligi ilk hafta karşılaşmaları 4-8 Haziran tarihlerinde Çin-Pekin'de, 18-22 Haziran'daki ikinci hafta müsabakaları ise İstanbul'da olacak. Üçüncü hafta maçları 9-13 Temmuz'da Hollanda'da gerçekleşecek. Üç haftalık mücadelenin sonunra puan tablosunda ilk sekizdeki takımlar finale kalacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler?

1.Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler?

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya