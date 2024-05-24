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Haberler Galeri Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:46

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

Filenin Sultanları maç takvimi Milletler Ligi 2. Hafta için belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da gerçekleşen ilk haftanın ardından ikinci maçlarına hazırlanıyor. Sultanlar, ikinci etapta sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. 3 hafta sonucunda Milliler, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer alması durumunda finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve 2. hafta maç programı…

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları için heyecan dorukta! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya etabının ilk maçında Japonya'ya 3-1 mağlup olmuş, ikinci maçında Hollanda karşısında parkeden galibiyetle ayrılmıştı. Üçüncü maçında İtalya karşısında kaybeden Ay-yıldızlılar, son maçında Fransa karşısında set vermeden kazanmasını bildi. Son şampiyon ikinci haftada hata yapmak istemiyor. Geri sayım sürerken Filenin Sultanları puan durumu ve 2. hafta maç programı araştırılıyor. Peki Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak k? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi…

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

MİLLETLER LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Antalya etabı geride kalırken gözler ABD'de oynanacak ikinci hafta mücadelelerine çevrildi.

Türkiye, ikinci etapta sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Almanya - Türkiye mücadelesi 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

2024 FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

1-Polonya: 12

2-Brezilya: 12

3-Çin: 9

4-Kanada: 9

5-İtalya: 9

6-Japonya: 8

7-Türkiye: 7

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

8- ABD: 6

9- Hollanda: 6

10- Dominik Cumhuriyeti: 6

11- Sırbistan: 3

12- Almanya: 3

13- Fransa: 3

14- Güney Kore: 3

15- Tayland: 0

16- Bulgaristan: 0

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