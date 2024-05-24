Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
15:46
Filenin Sultanları maç takvimi Milletler Ligi 2. Hafta için belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da gerçekleşen ilk haftanın ardından ikinci maçlarına hazırlanıyor. Sultanlar, ikinci etapta sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. 3 hafta sonucunda Milliler, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer alması durumunda finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve 2. hafta maç programı…