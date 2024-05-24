Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları için heyecan dorukta! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya etabının ilk maçında Japonya'ya 3-1 mağlup olmuş, ikinci maçında Hollanda karşısında parkeden galibiyetle ayrılmıştı. Üçüncü maçında İtalya karşısında kaybeden Ay-yıldızlılar, son maçında Fransa karşısında set vermeden kazanmasını bildi. Son şampiyon ikinci haftada hata yapmak istemiyor. Geri sayım sürerken Filenin Sultanları puan durumu ve 2. hafta maç programı araştırılıyor. Peki Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak k? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi…