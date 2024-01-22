FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024: Voleybol Milletler Ligi Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı

Filenin Sultanları 2024 Milletler Ligi maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan ligin her haftasında 4 karşılaşma oynayacak. Milli takım, ligin ilk haftasında Antalya, ikinci haftasında ABD, üçüncü haftasında ise Hong Kong ile mücadele edecek. İlk 8 sırada bitirdiği takdirde finalde oynama hakkı kazanacak. İşte Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları maç takvimi 2024