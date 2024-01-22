Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:16
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024: Voleybol Milletler Ligi Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı
Filenin Sultanları maç takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kupasını eve götürdü. Filenin Sultanları şimdi 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne hazırlanıyor. Milli takım, ligde sırasıyla Antalya, ABD ve Hong Kong ile mücadele edecek. Sultanlar, üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde oynama hakkı kazanacak. Peki; 2024 Voleybol Milletler Ligi programı ile Filenin Sultanları rakipleri kimler, maçlar ne zaman? İşte, Türkiye Kadınlar voleybol maç programı 2024