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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024: Voleybol Milletler Ligi Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı
Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:16

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024: Voleybol Milletler Ligi Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı

Filenin Sultanları maç takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kupasını eve götürdü. Filenin Sultanları şimdi 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne hazırlanıyor. Milli takım, ligde sırasıyla Antalya, ABD ve Hong Kong ile mücadele edecek. Sultanlar, üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde oynama hakkı kazanacak. Peki; 2024 Voleybol Milletler Ligi programı ile Filenin Sultanları rakipleri kimler, maçlar ne zaman? İşte, Türkiye Kadınlar voleybol maç programı 2024

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024: Voleybol Milletler Ligi Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı

Filenin Sultanları 2024 Milletler Ligi maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan ligin her haftasında 4 karşılaşma oynayacak. Milli takım, ligin ilk haftasında Antalya, ikinci haftasında ABD, üçüncü haftasında ise Hong Kong ile mücadele edecek. İlk 8 sırada bitirdiği takdirde finalde oynama hakkı kazanacak. İşte Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları maç takvimi 2024

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024: Voleybol Milletler Ligi Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı

2024 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ | FİLENİN SULTANLARI RAKİPLERİ KİMLER, MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi maç programı belli oldu. Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi'ne Japonya maçıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılındaki ilk sınavını Miller Ligi'nde verecek Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan ligin her haftasında 4 karşılaşma oynayacak.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024: Voleybol Milletler Ligi Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı

Milli takım, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD, üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran'da Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da mücadele edecek.

Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024: Voleybol Milletler Ligi Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024

Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1. HAFTA | ANTALYA

15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024: Voleybol Milletler Ligi Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı

2. HAFTA | ABD

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

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