Giriş Tarihi: 06.08.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
13:52
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin yarı final rakibi kim?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatlarında çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin sonucu 3-2 Türkiye galibiyetiyle son buldu. Böylece tarihinde ilk kez Filenin yarı final heyecanı yaşayacak. Sporseverler Türkiye'nin yarı final rakibini ve yarı final maç tarihini araştırıyor. Peki, Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin rakibi kim olacak? İşte, filenin sultanları maç takvimi!