FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye’nin yarı final rakibi kim?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile mücadele etti. Maç sonucunda Filenin Sultanları yarı final heyecanı yaşıyor. Tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı büyük bir başarıya imza attı. Peki, Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin rakibi kim olacak?