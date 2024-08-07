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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:29

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin ile mücadele eden ay yıldızlı ekip parkeden galip ayrılırken, yarı finalde eşleşeceği takım belli oldu. A Milli Kadın voleybol takımımız yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Olimpiyatlarda yarı finale yükselen diğer takımlar ise Brezilya ve ABD oldu. Peki, Türkiye - İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları yarı final heyecanı yaşıyor. A Milli Kadın voleybol takımı Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Eda Erdem gibi başarılı oyuncularıyla çeyrek finalde Çin karşısında başarılı bir performans gösterdi. Şimdi ise gözler yarı final karşılaşmasına çevrildi. Yarı finalde İtalya ile eşleşen ay yıldızlıların hedefi finale gidebilmek. Peki, Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları Yarı Final Maçı Ne Zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye İtalya yarı final maçına ilişkin ayrıntılar…

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Paris Yaz Olimpiyatları'nda Çin'i devirerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya oldu.

Filenin Sultanları yarı finalde kaybetmesi durumunda üçüncülük maçına çıkacak. Kazanması durumunda ise adını finale yazdıracak.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karşılaşma 8 Ağustos Perşembe saat 21.00'de başlarken, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLİMPİYATLARDA HANGİ TAKIMLAR YARI FİNALE YÜKSELDİ?

Paris Olimpiyatları'nda 8 takım çeyrek finallerde mücadele etti. Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, Çin, Türkiye, İtalya ve Sırbistan çeyrek finalde yer alan 8 takım oldu.

Dominik Cumhuriyeti karşısında parkeden 3-0 galibiyetle ayrılan Brezilya ve Polonya'yı 3-0 geçen ABD yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan'ı mağlup eden İtalya oldu.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI'NDA HEDEF FİNAL

Olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nda 4 karşılaşma oynadı.

C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçta Hollanda karşısında 2-0'dan dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Olimpiyatlardaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 geçmeyi başaran Ay-yıldızlılar grupta son maçında ise İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Çeyrek finali garantileyen Daniele Santarelli'nin öğrencileri Çin'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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