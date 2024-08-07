Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
14:29
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin ile mücadele eden ay yıldızlı ekip parkeden galip ayrılırken, yarı finalde eşleşeceği takım belli oldu. A Milli Kadın voleybol takımımız yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Olimpiyatlarda yarı finale yükselen diğer takımlar ise Brezilya ve ABD oldu. Peki, Türkiye - İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?