FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları yarı final heyecanı yaşıyor. A Milli Kadın voleybol takımı Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Eda Erdem gibi başarılı oyuncularıyla çeyrek finalde Çin karşısında başarılı bir performans gösterdi. Şimdi ise gözler yarı final karşılaşmasına çevrildi. Yarı finalde İtalya ile eşleşen ay yıldızlıların hedefi finale gidebilmek. Peki, Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları Yarı Final Maçı Ne Zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye İtalya yarı final maçına ilişkin ayrıntılar…