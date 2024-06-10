FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3. hafta maçları başlıyor!

Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
14:26
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları çıktığı 8 mücadelenin 6'sını kazanarak 18 puan topladı ve sıralamada 5. Sıraya kadar yükseldi. ABD etabında 4'de 4 yapan Milliler 3. Hafta maçlarında da aynı başarıyı elde etmek istiyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları 3. Hafta maçları!