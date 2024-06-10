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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3. hafta maçları başlıyor!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:26

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3. hafta maçları başlıyor!

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları çıktığı 8 mücadelenin 6'sını kazanarak 18 puan topladı ve sıralamada 5. Sıraya kadar yükseldi. ABD etabında 4'de 4 yapan Milliler 3. Hafta maçlarında da aynı başarıyı elde etmek istiyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları 3. Hafta maçları!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3. hafta maçları başlıyor!

Filenin Sultanları bu hafta FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Tayland ile mücadele edecek. 2. Hafta karşılaşmalarında büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımı, 3. Hafta maçlarında da başarı serisini sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3. hafta maçları başlıyor!

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak.

Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'da Tayland'la oynayacak.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3. hafta maçları başlıyor!

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3. hafta maçları başlıyor!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

"Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3. hafta maçları başlıyor!

SON 4 MAÇTAN GALİP GELDİ

Hong Kong'daki 3. hafta etabının ilk maçı yarın ABD ile Fransa arasında yapılacak.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la oynayacak.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

İşte, puan durumu;

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