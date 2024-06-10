FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3. hafta maçları başlıyor!

Filenin Sultanları bu hafta FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Tayland ile mücadele edecek. 2. Hafta karşılaşmalarında büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımı, 3. Hafta maçlarında da başarı serisini sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu!