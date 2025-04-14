FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

Giriş Tarihi: 14.04.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
21:06
2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Dünya voleybolunun dev ekipleriyle karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, bu yıl İstanbul'da da sahne alarak seyircisiyle buluşacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 VNL maçları ne zaman başlayacak? İşte, Filenin Sultanları 2025 Voleybol Milletler Ligi maç takvimi.