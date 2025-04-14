FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında çıkacağı maçlara dair takvim netleşti. Filenin Sultanları, VNL serüvenine ilk olarak Çin'de start verecek. Ardından İstanbul'da kendi seyircisi önünde sahne alacak olan milliler, üçüncü hafta ise Hollanda'da parkeye çıkacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL maçları ne zaman? İşte, 2025 Voleybol Milletler Ligi fikstürü ve detaylar…