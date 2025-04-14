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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 21:06 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 21:06

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Dünya voleybolunun dev ekipleriyle karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, bu yıl İstanbul'da da sahne alarak seyircisiyle buluşacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 VNL maçları ne zaman başlayacak? İşte, Filenin Sultanları 2025 Voleybol Milletler Ligi maç takvimi.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında çıkacağı maçlara dair takvim netleşti. Filenin Sultanları, VNL serüvenine ilk olarak Çin'de start verecek. Ardından İstanbul'da kendi seyircisi önünde sahne alacak olan milliler, üçüncü hafta ise Hollanda'da parkeye çıkacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL maçları ne zaman? İşte, 2025 Voleybol Milletler Ligi fikstürü ve detaylar…

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025

23 Ağustos 2025
15.30 Türkiye - İspanya

25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye - Kanada

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FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Millet Ligi ilk hafta karşılaşmaları 4-8 Haziran tarihlerinde Çin-Pekin'de, 18-22 Haziran'daki ikinci hafta müsabakaları ise İstanbul'da olacak. Üçüncü hafta maçları 9-13 Temmuz'da Hollanda'da gerçekleşecek. Üç haftalık mücadelenin sonunda puan tablosunda ilk sekizdeki takımlar finale kalacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

Millilerin maç programı şu şekilde:

1.HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

2.HAFTA (İSTANBUL,TÜRKİYE)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya