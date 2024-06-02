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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU | ABD turu bu akşam son buluyor! İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve maç sonuçları
Giriş Tarihi: 02.06.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 15:43

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU | ABD turu bu akşam son buluyor! İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve maç sonuçları

Filenin Sultanları güncel puan durumu ABD karşılaşmasıyla birlikte gündemde. Final yolunda ilk 8 için mücadele veren A Milli Kadın voleybol takımımız ilk etabı Antalya'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlamıştı. 2. Hafta maçlarında büyük bir başarı yakalayan Filenin Sultanları sırasıyla Almanya, Sırbistan ve Güney Kore'yi yenerek puan tablosunda sıralamasını yükseltti. Peki, A Milli Kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları puan durumu!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU | ABD turu bu akşam son buluyor! İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve maç sonuçları

ABD-Türkiye Milletler Ligi maçı için geri sayım devam ederken, gözler Filenin Sultanları puan durumuna çevrildi. 2. hafta maçlarında galibiyet serisi yakalayan A Milli Kadın voleybol takımımız rakiplerini yenerek puan tablosunda zirveyi hedefliyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve kalan maçları!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU | ABD turu bu akşam son buluyor! İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve maç sonuçları

FİLENİN SULTANLARI'NDA HEDEF İLK 8

Millilerimiz, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında karşılaşmalarını Hong Kong'ta oynayacak.

Filenin Sultanlarının üçüncü hafta grubunda Çin, Brezilya, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Tayland ve Bulgaristan takımları yer alacak.

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FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU | ABD turu bu akşam son buluyor! İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve maç sonuçları

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

ALMANYA 1- 3 TÜRKİYE

SIRBİSTAN 1- 3 TÜRKİYE

TÜRKİYE 3-0 GÜNEY KORE

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU | ABD turu bu akşam son buluyor! İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve maç sonuçları

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

1-Polonya: 24

2-Brezilya: 19

3-Japonya: 18

4-TÜRKİYE: 16

5-İtalya: 16

6-Çin: 15

7-ABD:12

8-Kanada: 12

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU | ABD turu bu akşam son buluyor! İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve maç sonuçları

MİLLETLER LİGİ'NDE TÜRKİYENİN KALAN MAÇLARI

12 Haziran Çarşamba:

TÜRKİYE-TAYLAND

13 Haziran Perşembe:

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE

15 Haziran Cumartesi

ÇİN-TÜRKİYE

16 Haziran Pazar

TÜRKİYE-BREZİLYA

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