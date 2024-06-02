FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU | ABD turu bu akşam son buluyor! İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve maç sonuçları

Giriş Tarihi: 02.06.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
15:43
Filenin Sultanları güncel puan durumu ABD karşılaşmasıyla birlikte gündemde. Final yolunda ilk 8 için mücadele veren A Milli Kadın voleybol takımımız ilk etabı Antalya'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlamıştı. 2. Hafta maçlarında büyük bir başarı yakalayan Filenin Sultanları sırasıyla Almanya, Sırbistan ve Güney Kore'yi yenerek puan tablosunda sıralamasını yükseltti. Peki, A Milli Kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları puan durumu!