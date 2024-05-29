Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve güncel puan durumu

Millilerimiz, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Almanya karşısında puan almak için parkeye çıkacak. Antalya serüveninde 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, 2. Hafta maçlarında çıkacakları tüm karşılaşmalardan başarıyla ayrılmayı hedefliyor. Peki, 2024 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları puan durumu ne, kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu!