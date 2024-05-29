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Haberler Galeri Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve güncel puan durumu
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:26

Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve güncel puan durumu

Filenin Sultanları puan durumu gündemde! Almanya Türkiye voleybol maçı öncesinde A Milli Kadın voleybol takımızın güncel sıralaması merak ediliyor. 2 mağlubiyet ve 2 galibiyetle Antalya'da başladıkları serüvenin ikinci etabına ABD'de devam eden Filenin Sultanları 2. Haftanın ilk karşılaşmasını Almanya karşısında gerçekleştirecek. Peki, Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve puan durumu!

Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve güncel puan durumu

Millilerimiz, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Almanya karşısında puan almak için parkeye çıkacak. Antalya serüveninde 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, 2. Hafta maçlarında çıkacakları tüm karşılaşmalardan başarıyla ayrılmayı hedefliyor. Peki, 2024 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları puan durumu ne, kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu!

Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve güncel puan durumu

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

1.hafta maçlarının tamamlanmasıyla gözler ABD etabına çevrildi. Filenin SultanlarI, ikinci hafta Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak.

Almanya - Türkiye Milletler Ligi mücadelesi 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

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Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve güncel puan durumu

FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

15 Mayıs: Japonya 3-2 Türkiye

16 Mayıs: Hollanda 1-3 Türkiye

18 Mayıs: İtalya 3-1Türkiye

19 Mayıs Fransa 0-3 Türkiye

Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve güncel puan durumu

FİLENİN SULTANLARI 2024 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU

1-Polonya: 12

2-Brezilya: 12

3-Çin: 9

4-Kanada: 9

5-İtalya: 9

6-Japonya: 8

7-Türkiye: 7

Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve güncel puan durumu

2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

29 MAYIS ÇARŞAMBA: ALMANYA-TÜRKİYE

31 MAYIS CUMA: SIRBİSTAN-TÜRKİYE

1 HAZİRAN CUMARTESİ: GÜNEY KORE-TÜRKİYE

2 HAZİRAN PAZAR: ABD-TÜRKİYE

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