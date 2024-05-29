Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:26
Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve güncel puan durumu
Filenin Sultanları puan durumu gündemde! Almanya Türkiye voleybol maçı öncesinde A Milli Kadın voleybol takımızın güncel sıralaması merak ediliyor. 2 mağlubiyet ve 2 galibiyetle Antalya'da başladıkları serüvenin ikinci etabına ABD'de devam eden Filenin Sultanları 2. Haftanın ilk karşılaşmasını Almanya karşısında gerçekleştirecek. Peki, Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve puan durumu!