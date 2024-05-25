Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? VNL puan durumu...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 01:56 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 01:56

Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? VNL puan durumu...

Filenin Sultanları puan tablosu ve sıralaması gerçekleşen son maçın ardından merak ediliyor. Filenin sultanları Japonya ve İtalya karşılaşmasından yenilgiyle ayrılırken, Hollanda ve Fransa karşısında galibiyeti göğüslemeyi başardı. İki yenilgi iki galibiyetle puan tablosunda yerini alan Filenin Sultanları Antalya sonrasındaki ligin ikinci etabına hazırlanıyor. Peki, Türkiye, 2024 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve sıralaması!

Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? VNL puan durumu...

Filenin Sultanları 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer almak için mücadeleye devam ediyor. A Milli Kadın voleybol takımı 2 mağlubiyet ve 2 galibiyetle Antalya'da başladıkları mücadeleleye ligin ikinci etabında ABD'de devam edecek. Peki, Türkiye, 2024 Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Milletler Ligi puan tablosu

Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? VNL puan durumu...

FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI

15 Mayıs: Japonya 3-2 Türkiye

16 Mayıs: Hollanda 1-3 Türkiye

18 Mayıs: İtalya 3-1Türkiye

19 Mayıs Fransa 0-3 Türkiye

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? VNL puan durumu...

FİLENİN SULTANLARI 2024 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU

1-Polonya: 12

2-Brezilya: 12

3-Çin: 9

4-Kanada: 9

5-İtalya: 9

6-Japonya: 8

7-Türkiye: 7

Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? VNL puan durumu...

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA | TEKSAS/AMERİKA MAÇ TAKVİMİ

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Filenin Sultanları puan durumu ve maç takvimi: Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? VNL puan durumu...

VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.

SON DAKİKA