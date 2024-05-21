Giriş Tarihi: 21.05.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
06:07
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLARI || Türkiye, 2024 Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Milletler Ligi maç programı
Filenin Sultanları puan tablosu ve sıralaması gerçekleşen son maçın ardından merak ediliyor. Filenin sultanları Japonya ve İtalya karşılaşmasından yenilgiyle ayrılırken, Hollanda ve Fransa karşısında galibiyeti göğüslemeyi başardı. İki yenilgi iki galibiyetle puan tablosunda yerini alan Filenin Sultanları Antalya sonrasındaki ligin ikinci etabına hazırlanıyor. Peki, Türkiye, 2024 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve sıralaması!