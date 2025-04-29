FİNAL FOUR’A BİR ADIM! Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

THY EuroLeague play-off serisinin üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zorlu Paris deplasmanında sahaya çıkacak. Final-Four hedefi doğrultusunda büyük bir adım atmak isteyen sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.Peki, Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?