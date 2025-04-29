Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
11:02
FİNAL FOUR’A BİR ADIM! Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı ile THY Avrupa Ligi Çeyrek Final heyecanı basketbolseverlerle buluşuyor. Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko daha önceki karşılaşmalarında oldukça çekişmeli bir mücadele geçirdi.Temsilcimiz rakibi karşısında daha önce hiçbir maç kaybetmedi. Play-off turunun üçüncü maçında seride 2-0 önce bulunan sarı lacivertli ekip kazanması hainde adını Final Four'a yazdıracak. Peki, THY EuroLeague Paris Basketbol- Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?