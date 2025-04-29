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Haberler Galeri FİNAL FOUR’A BİR ADIM! Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:02

FİNAL FOUR’A BİR ADIM! Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı ile THY Avrupa Ligi Çeyrek Final heyecanı basketbolseverlerle buluşuyor. Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko daha önceki karşılaşmalarında oldukça çekişmeli bir mücadele geçirdi.Temsilcimiz rakibi karşısında daha önce hiçbir maç kaybetmedi. Play-off turunun üçüncü maçında seride 2-0 önce bulunan sarı lacivertli ekip kazanması hainde adını Final Four'a yazdıracak. Peki, THY EuroLeague Paris Basketbol- Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FİNAL FOUR’A BİR ADIM! Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

THY EuroLeague play-off serisinin üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zorlu Paris deplasmanında sahaya çıkacak. Final-Four hedefi doğrultusunda büyük bir adım atmak isteyen sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.Peki, Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FİNAL FOUR’A BİR ADIM! Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında 29 Nisan Salı günü deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak.

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FİNAL FOUR’A BİR ADIM! Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Adidas Arena oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİNAL FOUR’A BİR ADIM! Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO SERİDE AVANTAJI ELİNDE TUTUYOR!

Play-off serisinde 2-0'lık üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko, Paris'te galip gelmesi halinde Final-Four biletini cebine koyacak. Ancak Fransız temsilcisinin kazanması durumunda seri bir sonraki maça taşınacak.

Sarı-lacivertliler, seride oynanan ilk iki karşılaşmayı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

Normal sezonda da rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Paris deplasmanından 87-83, iç sahada ise 101-100'lük galibiyetlerle ayrılmıştı.

FİNAL FOUR’A BİR ADIM! Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?