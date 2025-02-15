Giriş Tarihi: 15.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
11:25
Finalde derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ING Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenen Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Potada derbi maçı heyecanı yaşanırken kupayı kaldıracak takım heyecanla bekleniyor. Peki; Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?