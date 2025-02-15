Finalde derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka final maçı için karşı karşıya geliyor. Şanlıurfa'da oynanan yarı final maçları ardından kupanın da adresi aynı salon olacak. Parkede derbi heyecanını yaşamak isteyenler karşılaşmanın yayın detaylarını araştırıyor. Peki; Fenerbahçe - Beşiktaş basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?