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Haberler Galeri Finalde derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:25

Finalde derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenen Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Potada derbi maçı heyecanı yaşanırken kupayı kaldıracak takım heyecanla bekleniyor. Peki; Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Finalde derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka final maçı için karşı karşıya geliyor. Şanlıurfa'da oynanan yarı final maçları ardından kupanın da adresi aynı salon olacak. Parkede derbi heyecanını yaşamak isteyenler karşılaşmanın yayın detaylarını araştırıyor. Peki; Fenerbahçe - Beşiktaş basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Finalde derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

ING Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak. 16 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Basketbolun derbisi TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

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Finalde derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Heyecan dolu mücadele yarı finallede olduğu üzere Şanlıurfa'da yer alan 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

Finalde derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNALE ADLARINI YAZDIRDILAR!

Yarı finalde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan Beşiktaş Fibabanka 83-63 skorla final biletini aldı. Öte yandan Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe Basketbol Takımı da 89-74 skorla Beşiktaş'ın karşısındaki yerini aldı.

Finalde derbi heyecanı! Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARŞILAŞTIKLARI SON MAÇTA GALİP FENERBAHÇE BEKO

Basketbol Süper Lig'de ocak ayında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beşiktaş maçında galip Fenerbahçe Beko olmuştu. Ligdeki maçı 90-79 skorla kazanan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka karşısında yeniden kazanıp kupa kaldırabilecek mi merak konusu.

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