Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bugün gerçekleştirilecek olan son yarışla birlikte Formula 1 GP'de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu soruları yanıt bulacak. Max Verstappen ile Lewis Hamilton son yarışa 369.5 puanla giriyor. Saat 16.00'da başlayacak ve nefesleri kesecek yarışa Verstappen pole, Hamilton ise ikinci sırada başlıyor. Peki, Formula 1 GP'de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu oldu? İşte Abu Dabi Grand Prix'de son durum!