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Haberler Galeri Formula 1 GP’de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu oldu? İşte Abu Dabi Grand Prix’de son durum!
Giriş Tarihi: 12.12.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 15:22

Formula 1 GP’de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu oldu? İşte Abu Dabi Grand Prix’de son durum!

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bugün gerçekleştirilecek olan son yarışla birlikte Formula 1 GP'de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu soruları yanıt bulacak. Max Verstappen ile Lewis Hamilton son yarışa 369.5 puanla giriyor. Saat 16.00'da başlayacak ve nefesleri kesecek yarışa Verstappen pole, Hamilton ise ikinci sırada başlıyor. Peki, Formula 1 GP'de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu oldu? İşte Abu Dabi Grand Prix'de son durum!

Formula 1 GP’de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu oldu? İşte Abu Dabi Grand Prix’de son durum!

Formula 1 GP'de kim şampiyon oldu, Verstappen mi Hamilton mu? soruları F1 severlerin gündeminde yer alıyor. Max Verstappen ile Lewis Hamilton son yarışa 369.5 puanla giriyor. Saat 16.00'da başlayacak ve nefesleri kesecek yarışa Verstappen pole, Hamilton ise ikinci sırada başlıyor. Bu noktada, Formula 1 GP'de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu oldu soruları merak ediliyor. İşte Abu Dabi Grand Prix'de son durum!

Formula 1 GP’de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu oldu? İşte Abu Dabi Grand Prix’de son durum!

Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak.

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Formula 1 GP’de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu oldu? İşte Abu Dabi Grand Prix’de son durum!

Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde bulunuyor.

Formula 1'de sezonun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonunun sahibi Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Formula 1 GP’de kim şampiyon oldu? F1 Dünya Şampiyonu Verstappen mi Hamilton mu oldu? İşte Abu Dabi Grand Prix’de son durum!

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü sıradan start alacak.

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları belli oldu.

Sıralama turlarındaki sonuçlar şu şekilde:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Carlos Sainz (Ferrari)

6- Valtteri Bottas (Mercedes)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9- Esteban Ocon (Alpine)

10- Daniel Ricciardo (McLaren)

11- Fernando Alonso (Alpine)

12- Pierre Gasly (AlphaTauri)

13- Lance Stroll (Aston Martin)

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15- Sebastian Vettel (Aston Martin)

16- Nicholas Latifi (Williams)

17- George Russell (Williams)

18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

19- Mick Schumacher (Haas)

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