Formula 1 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi'de gerçekleşecek olan yarış, Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. F1 severler Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda sorusu ile birlikte pilotları ve markaları merak ediyor. Yarışa Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen pole pozisyonunda başlayacak. Peki, Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Abu Dhabi GP Grand Prix bugün saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte F1 sıralama turları, pilotları ve markaları…