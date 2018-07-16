Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, şampiyonluğunu kutladı

2018 'nı şampiyon olarak tamamlayan 'da milli takım heyeti yurda döndü. Paris'te halk heyeti büyük bir coşkuyla karşıladı. İşte Fransa'nın şampiyonluk kutlamalarında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 16.07.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 22:29
  • 1
  • 44
, şampiyonluğunu kutladı
Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı

2018 'nı kazanan Milli Takımı, Cumhurbaşkanlığı resepsiyonu için geldikleri Şanzelize'de yüz binlerce taraftar tarafından karşılandı.

  • 2
  • 44
, şampiyonluğunu kutladı
Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı

FIFA finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Milli Takımı, kahraman gibi karşılandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 44
, şampiyonluğunu kutladı
Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı

Bu gece Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katılacak milli takımı, yüz binlerce Fransız, Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde toplanarak karşıladı.

  • 4
  • 44
, şampiyonluğunu kutladı
Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı

Takım kaptanı Hugo Lloris'in elinde kupayla gelmesiyle kutlamaların coşkusu katlanarak arttı.

  • 5
  • 44
, şampiyonluğunu kutladı
Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı

Sabah saatlerinden beri Şanzelize meydanında toplanan yüz binlerce Fransız kavurucu sıcağın altında saatlerce kahraman ilan ettikleri milli takımlarını bekledi.

  • 6
  • 44
, şampiyonluğunu kutladı
Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı

Fransızlar şampiyonluğu Uçuş gösterileri, havai fişekler, bandolar ve geçit törenleriyle kutladı.

  • 7
  • 44
, şampiyonluğunu kutladı
Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı

Milli takımın 23 oyuncusundan 19'unun ailelerinin göçmen kökenli olmasına dikkat çeken yorumcular, bu oyuncuların göz ardı edilen kenar mahallelerden yükselerek buraya geldiklerini hatırlattı.

BİZE ULAŞIN