Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fransa Ligue 1 tarihinin en çok şampiyon olan takımı Saint-Etienne küme düştü! Taraftarlar, sahayı ateşe verdi ve futbolcuları yakmaya kalkıştı...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 00:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 00:04

Fransa Ligue 1 tarihinin en çok şampiyon olan takımı Saint-Etienne küme düştü! Taraftarlar, sahayı ateşe verdi ve futbolcuları yakmaya kalkıştı...

Fransa Ligue 1 Play-Out maçında lig tarihinin en çok şampiyon olan iki takımından biri olan Saint Etienne, penaltılarda Auxerre'e yenilerek Ligue 2'ye düştü. Karşılaşma biter bitmez sahaya giren Saint Etienne'li taraftarlar, stadı ateşe verirken futbolcuları yakmaya çalıştı. İşte dehşet verici görüntüler...

Fransa Ligue 1 tarihinin en çok şampiyon olan takımı Saint-Etienne küme düştü! Taraftarlar, sahayı ateşe verdi ve futbolcuları yakmaya kalkıştı...

Fransa Ligue 1'i 18. sırada tamamlayan Saint Etienne, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Fransa Ligue 2'yi 3. sırada bitiren Auxerre'i konuk etti.

Fransa Ligue 1 tarihinin en çok şampiyon olan takımı Saint-Etienne küme düştü! Taraftarlar, sahayı ateşe verdi ve futbolcuları yakmaya kalkıştı...

Fransa Ligue 1'i 18. sırada tamamlayan Saint Etienne, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Fransa Ligue 2'yi 3. sırada bitiren Auxerre'i konuk etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fransa Ligue 1 tarihinin en çok şampiyon olan takımı Saint-Etienne küme düştü! Taraftarlar, sahayı ateşe verdi ve futbolcuları yakmaya kalkıştı...

Normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere sona eren maçta, penaltılarla rakibine boyun eğen Saint Etienne, küme düştü.

Fransa Ligue 1 tarihinin en çok şampiyon olan takımı Saint-Etienne küme düştü! Taraftarlar, sahayı ateşe verdi ve futbolcuları yakmaya kalkıştı...

Paris Saint-Germain ile birlikte 10 defayla Fransa Ligue 1 tarihinin en çok şampiyonluğu bulunan Saint Etienne, 2003-2004'ten bu yana ilk kez ikinci ligde mücadele edecek.

Fransa Ligue 1 tarihinin en çok şampiyon olan takımı Saint-Etienne küme düştü! Taraftarlar, sahayı ateşe verdi ve futbolcuları yakmaya kalkıştı...

Auxerre ise 2011-2012 sezonunda küme düştüğü Fransa Ligue 1'e 10 yıllık aranın ardından geri döndü.

SON DAKİKA