Giriş Tarihi: 30.05.2022 00:01
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Fransa Ligue 1 tarihinin en çok şampiyon olan takımı Saint-Etienne küme düştü! Taraftarlar, sahayı ateşe verdi ve futbolcuları yakmaya kalkıştı...
Fransa Ligue 1 Play-Out maçında lig tarihinin en çok şampiyon olan iki takımından biri olan Saint Etienne, penaltılarda Auxerre'e yenilerek Ligue 2'ye düştü. Karşılaşma biter bitmez sahaya giren Saint Etienne'li taraftarlar, stadı ateşe verirken futbolcuları yakmaya çalıştı. İşte dehşet verici görüntüler...