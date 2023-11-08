Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe’de Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında oynayacaklar mı?

Fenerbahçe'de sakatlıklar can yakmaya devam ediyor. Fred, Becao, Djiku, Serdar Aziz, Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Lincoln ve Luan Peres'in sakatlıkları takımda rotasyon problemi oluşturdu. 19 maçlık galibiyet serisi, evinde Trabzonspor'a kaybetmesiyle sona eren Fenerbahçe'de Ludogorets ve Adana Demirspor maçları sezonu belirleyecek. İsmail Yüksek'in kırmızı kart problemi, rotasyonun iyice daralmasına sebebiyet verdi. Peki, Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında Fred, Djiku ve Becao oynayacak mı, hazırlar mı?