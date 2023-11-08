Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe’de Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında oynayacaklar mı?

BECAO SAKATLIK SON DURUMU NEDİR?

Pendik maçının hemen başında sakatlanan ancak ilk yarıyı tamamlayan Fenerbahçeli Becao'nun hamstring grubunda (bacağın arka kısmında, diz kapağının hemen üstünde kalçaya kadar uzanan bölge) tendon kopması olduğu kulüp tarafından resmen açıklandı.