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Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 14:44

Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe’de Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında oynayacaklar mı?

Fenerbahçe'de sakatlıklar can yakmaya devam ediyor. Fred, Becao, Djiku, Serdar Aziz, Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Lincoln ve Luan Peres'in sakatlıkları takımda rotasyon problemi oluşturdu. 19 maçlık galibiyet serisi, evinde Trabzonspor'a kaybetmesiyle sona eren Fenerbahçe'de Ludogorets ve Adana Demirspor maçları sezonu belirleyecek. İsmail Yüksek'in kırmızı kart problemi, rotasyonun iyice daralmasına sebebiyet verdi. Peki, Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında Fred, Djiku ve Becao oynayacak mı, hazırlar mı?

Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe’de Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında oynayacaklar mı?

Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlıkları Fenerbahçe'nin savunma gücünü önemli ölçüde zedelerken, 19 maçtır kazanan Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a kaybetti. Ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'a karşı mücadele edecek olan Fenerbahçe, daralmış rotasyonuyla zafere ulaşmak istiyor.

Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe’de Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında oynayacaklar mı?

BECAO SAKATLIK SON DURUMU NEDİR?

Pendik maçının hemen başında sakatlanan ancak ilk yarıyı tamamlayan Fenerbahçeli Becao'nun hamstring grubunda (bacağın arka kısmında, diz kapağının hemen üstünde kalçaya kadar uzanan bölge) tendon kopması olduğu kulüp tarafından resmen açıklandı.

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Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe’de Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında oynayacaklar mı?

Brezilyalı stoperin sakatlığında iki tedavi yöntemi var. Birincisi ameliyat… Bıçak altına yatarsa sahalara dönmesi 5 ayı bulacak.

İkinci seçenek ise konservatif (cerrahi müdahale gerektirmeden semptomların yönetilmesi) yöntem. Bu durumda da iyileşme sürecinin 3-4 ay sürmesi bekleniyor.

Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe’de Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında oynayacaklar mı?

FRED SAKATLIK SON DURUM

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz ne zaman iyileşecek? Fenerbahçe’de Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında oynayacaklar mı?

DJIKU KAÇ HAFTA YOK?

Konferans Ligi'nde Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle ağrısı olan ve karşılaşma sonunda sekerek stadyumdan ayrılan Alexander Djiku'nun Kasım ayı içerisinde sahalara döneceği öğrenildi.

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