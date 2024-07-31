Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı: Fred sakatlık durumu nedir, sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?

Fred Lille maçında oynayacak mı merak ediliyor. Lugano maçında sakatlanan orta saha oyuncusunun yerine İsmail Yüksek alınmıştı. Maçı kazanan sarı lacivertliler turu geçerek Lille karşısına adını yazdırdı. Ancak Fred sakatlık sonrası kadroda yer alacak mı taraftarın gündeminde. Fenerbahçe beklenen açıklamayı yaptı. Peki; Sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?