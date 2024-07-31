Giriş Tarihi: 31.07.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
12:42
Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı: Fred sakatlık durumu nedir, sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Lugano ile karşılaşan ve tur atlayan Fenerbahçe Lille maçına hazırlanıyor. Son maçın ilk yarısında sakatlanarak kenara gelen Fred Lille maçında oynayacak mı taraftarın gündemindeydi. Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması geldi. Peki; Sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir, tedavisi nedir? İşte, Fred sakatlık durumu...