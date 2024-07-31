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Haberler Galeri Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı: Fred sakatlık durumu nedir, sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?
Giriş Tarihi: 31.07.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 12:42

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı: Fred sakatlık durumu nedir, sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Lugano ile karşılaşan ve tur atlayan Fenerbahçe Lille maçına hazırlanıyor. Son maçın ilk yarısında sakatlanarak kenara gelen Fred Lille maçında oynayacak mı taraftarın gündemindeydi. Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması geldi. Peki; Sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir, tedavisi nedir? İşte, Fred sakatlık durumu...

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı: Fred sakatlık durumu nedir, sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?

Fred Lille maçında oynayacak mı merak ediliyor. Lugano maçında sakatlanan orta saha oyuncusunun yerine İsmail Yüksek alınmıştı. Maçı kazanan sarı lacivertliler turu geçerek Lille karşısına adını yazdırdı. Ancak Fred sakatlık sonrası kadroda yer alacak mı taraftarın gündeminde. Fenerbahçe beklenen açıklamayı yaptı. Peki; Sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı: Fred sakatlık durumu nedir, sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?

FRED SAKATLIK DURUMU HAKKINDA FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred sakatlanarak ilk yarıda kenara gelmişti. Lille maçı öncesi oyuncunun sakatlık durumu sarı lacivertli kulüp tarafından açıklandı:

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Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı: Fred sakatlık durumu nedir, sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?

"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı: Fred sakatlık durumu nedir, sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?

SAĞ DİZ İÇ YAN BAĞ HASARI NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİR?

Hasarın derecesine bağlı olarak değişen diz iç yan bağ yaralanmaları spor yaralanmaları arasında oldukça yaygın olarak görülüyor.

Hasar durumunda temel bakım, dinlenme ve rehabilitasyon ile geçen sağ diz iç yan bağ sorunu yaralanma durumunda ameliyat gerektirebiliyor. Yırtık olması halinde iyileşme süreci haftaları bulabiliyor.

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe açıkladı: Fred sakatlık durumu nedir, sağ diz iç yan bağ hasarı ne kadar sürede iyileşir?

FRED LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Teknik Direktör Jose Mourinho, Fred hakkında "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" ifadelerini kullandı.

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