Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 16 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'ı 126-101 yendi. Houston Rockets, yıldızı James Harden'ın 39 sayı ürettiği karşılaşmada San Antonio Spurs'ü 108-101 mağlup etti. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ın sahasında Toronto Raptors'ı 126-101 yendiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı. NBA'e 7 maçla devam edildi. 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Raptors'ı 126-101 mağlup ettikleri karşılaşmada 19 dakika 23 saniye süre aldı ve 16 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergiledi. Sezonun 22. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı, 11 ribaunt, Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Jimmy Butler 12 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrılan Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Pascal Siakam 26, Kyle Lowry 20 sayı üretti. Houston Rockets, evinde San Antonio Spurs'ü 108-101'lik skorla geçti. Rockets'ta James Harden 39 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Clint Capela 21 sayı, 23 ribauntla sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı. Üç maç sonra kaybederek 16. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te DeMar DeRozan, 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge ise 18 sayı, 6 ribauntluk performans ortaya koydu. NBA'e 11 maçla devam edildi.