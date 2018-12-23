Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan Raptors potasına 16 sayı

NBA'de milli basketbolcu 'ın 16 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers, 'ı 126-101 yendi. , yıldızı James Harden'ın 39 sayı ürettiği karşılaşmada 'ü 108-101 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 10:37
Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ın sahasında 'ı 126-101 yendiği maçta milli basketbolcu 16 sayıyla oynadı.

Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı

NBA'e 7 maçla devam edildi. 76ers'ta forma giyen , Raptors'ı 126-101 mağlup ettikleri karşılaşmada 19 dakika 23 saniye süre aldı ve 16 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergiledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı

Sezonun 22. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı, 11 ribaunt, Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Jimmy Butler 12 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.

Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı

Bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrılan Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Pascal Siakam 26, Kyle Lowry 20 sayı üretti.

Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı

, evinde 'ü 108-101'lik skorla geçti.

Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı

Rockets'ta James Harden 39 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Clint Capela 21 sayı, 23 ribauntla sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı.

Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı

Üç maç sonra kaybederek 16. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te DeMar DeRozan, 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge ise 18 sayı, 6 ribauntluk performans ortaya koydu. NBA'e 11 maçla devam edildi.

BİZE ULAŞIN