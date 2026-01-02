Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 07:01

Futbol dünyası Oulai’yi konuşuyor: “Acele edin, 100 milyon euro olacak”

Trabzonspor'un genç orta sahası Christ İnao Oulai, Fildişi Sahili'nin Gabon'u 3-2 yendiği maçta 'gecenin en iyisi' seçildi. L'Equipe gazetesi, oyuncuya övgüler yağdırdı ve "19 yaşındaki orta sahanın adını aklınızda iyi tutun; onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Türkiye'de ona adeta hayranlar" ifadelerini kullandı. Oyuncu için yapılan yorumlarda 100 milyon euro detayı dikkat çekti.

YUNUS EMRE SEL
Fildişi Sahili'nin Gabon'u 3-2 yendiği Afrika Uluslar Kupası maçında Christ İnao Oulai geceye damga vurdu.

19 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki ilk 11'de çıktığı ilk maçında ortaya koyduğu başarılı performans ve istatistikleriyle 'maçın en iyi oyuncusu' seçildi.

Oulai, 67-64 pas oranıyla %97 isabet yakaladı. Genç futbolcuya geniş yer ayıran L'Equipe gazetesi "Bastia'da parladıktan sonra Trabzonspor'a transfer olan Oulai, maçın adamı ödülünü aldı.

19 yaşındaki orta sahanın adını aklınızda iyi tutun; onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Trabzonlu oyuncu, Fildişi Sahili adına masayı deviren, oyunun gidişatını tamamen değiştiren isim oldu.

Topla yaptığı her şey yerindeydi, olumlu ve etkiliydi; Ligue 1 kulübünün onu neden almadığına çok şaşırdık. Türkiye'de ona adeta hayranlar" ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Oulai'yi benzersiz bir profil olarak gördüklerini belirterek, "Oulai, başkalarından önce oyunu okuyabilen, topu ayağına yakıştıran, pasla ve şutla skor üretebilen bir orta saha" şeklinde konuştu.

100 MİLYON EURO OLUR!

Christ Oulai, sosyal medya hesaplarında da Afrika Kupası'nın en çok konuşulan ismi oldu.

''PSG onu düşünmeli'', ''Oulai bomba gibi! Takip etmenizi öneriyorum'' ''Manchester City, Bayern, Barça acele edin. Oulai 100 milyon Euro olacak'' yorumları yapıldı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Oulai, bordo-mavili takıma Bastia'dan 5.5 milyon euroya transfer oldu.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 10 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.