Futbol dünyası Oulai’yi konuşuyor: “Acele edin, 100 milyon euro olacak”
Giriş Tarihi: 02.01.2026 07:01
Trabzonspor'un genç orta sahası Christ İnao Oulai, Fildişi Sahili'nin Gabon'u 3-2 yendiği maçta 'gecenin en iyisi' seçildi. L'Equipe gazetesi, oyuncuya övgüler yağdırdı ve "19 yaşındaki orta sahanın adını aklınızda iyi tutun; onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Türkiye'de ona adeta hayranlar" ifadelerini kullandı. Oyuncu için yapılan yorumlarda 100 milyon euro detayı dikkat çekti.